Die ARK-Gründerin hat im November im großen Stil Tech-Aktien ge- und verkauft. Was dahintersteckt.

Cathie Wood hat im Tech -Ausverkauf des November 2026 nicht gezögert, sondern umgeschichtet. Sie hat ihre Lieblingswerte aufgestockt, Großwerte verkauft und dabei den Zeitpunkt für Nvidia verpasst.

Wer ihre Handelsmeldungen verfolgt, sieht ein klares Muster: Geld wird von etablierten Titeln in neue, volatilere Wachstumsaktien umgeschichtet. Wood beschrieb die Kursbewegungen im Interview mit der Wolf Financial Show als „drei-Sigma-Bewegungen“, also Ausschläge, die statistisch extrem selten sind. Für ARK sei das eine Chance. Das Portfolio habe man bewusst auf die „Top-Überzeugungen“ konzentriert, vor allem Nvidia, Tesla und AMD.

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Der größte Kauf war aber der Börsengang von Anthropic am 19. November. Die Aktie startete bei 111,50 Dollar und schloss den ersten Handelstag bei 97,17 Dollar, deutlich über dem Ausgabepreis von 83 Dollar. In den ersten beiden Handelstagen investierte ARK rund 145,9 Millionen Dollar in die Aktie.