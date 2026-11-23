Das Münchner Amtsgericht urteilte im Strafverfahren wegen Unfallflucht im Juni 2024. Cathy Hummels muss 20.000 Euro Strafe zahlen. Details zum Urteil und Hintergrund.

Das Münchner Amtsgericht hat die Influencerin und Moderatorin Cathy Hummels wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort schuldig gesprochen und eine Geldstrafe von 20.000 Euro verhängt. Die Entscheidung fiel nach einem Strafverfahren, das sich mit einem Vorfall befasst, der im Juni 2024 in der Münchner Innenstadt geschah. Der Fall beschäftigte die Justiz zweieinhalb Jahre lang und mündete nun in einem rechtskräftigen Strafbefehl nach Einspruch. Die Anklage hatte ihr vorgeworfen, sie habe den Blechschaden ihres Fahrzeugs nicht gemeldet und die Szene verlassen.

Hergang des Unfalls mit dem rosafarbenen SUV

Der Vorfall ereignete sich im Juni 2024, als Cathy Hummels mit ihrem rosafarbenen Range Rover, den sie selbst als das sogenannte "Barbie Mobil" bezeichnet, unterwegs war. Sie befand sich auf dem Weg zu einer Pilates-Stunde in das noble Viertel Nymphenburg und hatte es dabei eilig. Beim Einparken manövrierte sie das Fahrzeug rückwärts und raste dabei mit dem Heck ihres Wagens gegen die linke hintere Türe eines geparkten Kia Pkw. Der entstandene Blechschaden belief sich auf exakt 2.203,93 Euro. Laut der Staatsanwaltschaft kümmerte sich Hummels trotz der Kollision nicht um den Schaden, obwohl sie den Unfall bemerkt haben soll.

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Hummels fuhr anschließend trotz des Krachens in aller Ruhe ins Fitnessstudio und ließ das beschädigte Auto an der Unfallstelle stehen. Die Polizei wurde später von einer Zeugin verständigt, die den Hergang beobachtet hatte. Die Zeugin gab vor Gericht an, dass Hummels zackig einparken wollte und mit viel Druck zurückgesetzt habe, woraufhin es zu einem vollwertigen Schlag gekommen sei. Diese Aussagen bildeten eine zentrale Säule der Anklage gegen die Prominente.

Verteidigungsstrategie und Rolle von Roland Baier

Für die Verteidigung trat der renommierte Anwalt Roland Baier auf, der Cathy Hummels in der Verhandlung im Strafjustizzentrum vertrat. Baier, der früher Richter am Landgericht war und bereits prominente Fälle wie den Mordfall Dominik Brunner im Jahr 2010 verhandelte, plädierte vehement auf Freispruch. Er argumentierte, dass seine Mandantin den Zusammenstoß mit dem anderen Fahrzeug schlichtweg nicht wahrgenommen habe. Da sie fast täglich in dem Fitnessstudio gewesen sei, habe sie wie gewohnt eingeparkt und dabei sehr laut Musik gehört, was seine Erklärung untermauere.

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Baier betonte in seiner Verteidigungsrede, dass alles andere als untypisch wäre, wenn Hummels die Situation sofort geklärt hätte. Er führte aus: "Ich habe den Zusammenstoß mit dem anderen Fahrzeug nicht wahrgenommen. Hätte ich das erkannt, hätte ich die Situation geklärt." Seine Aussage zielte darauf ab, den Vorsatz oder die fahrlässige Nichtbeachtung zu widerlegen und darzustellen, dass ein bewusstes Entfernen ohne Nachricht unvereinbar mit dem Charakter ihrer Mandantin sei.

Gutachten und Widerlegung der Unfallflucht

Den Argumenten der Verteidigung standen jedoch gewichtige Beweise der Anklage gegenüber. Sowohl die Zeugin als auch ein hinzugezogener Sachverständiger kamen zum Schluss, dass Cathy Hummels den Anstoß des Unfalls zumindest spüren hätte müssen. Der Experte widerlegte die Theorie der Lärmablenkung durch Musik und kam zu dem Urteil, dass die Kollision physisch nicht übersehbar war. Die Fakten sprachen damit klar gegen die Verteidigungsstrategie der Unwissenheit.

Interessanterweise war Cathy Hummels einige Monate vor diesem Vorfall selbst Opfer einer Unfallflucht. Bei diesem Zwischenfall wurde an ihrem "Barbie Mobil" ein Rückspiegel beschädigt. Auf sozialen Medien hatte sie damals deutlich gemacht, dass man in einem solchen Fall doch eine Nachricht hinterlassen müsse und es "gehe gar nicht". Später vermutete sie sogar, der Spiegel sei mutwillig abgerissen worden. Diese frühere Haltung wurde im aktuellen Prozess als Indiz gewertet, um ihre Glaubwürdigkeit regarding des Nicht-Bemerkens zu erschüttern.

Urteilsverlauf und Konsequenzen für die Influencerin

Der Prozessverlauf war durch erhebliche Schwankungen in der Strafhöhe geprägt. Zunächst hatte das Münchner Amtsgericht im Jahr 2025 per Strafbefehl eine Geldstrafe von 32.000 Euro verhängt. Diese Summe entsprach 40 Tagessätzen zu je 800 Euro. Da Cathy Hummels gegen diesen Bescheid Einspruch einlegte, kam es zur Hauptverhandlung vor Gericht. Nach der erneuten Prüfung der Beweise und der Aussagen sprach das Gericht sie nun von der ursprünglichen Forderung ab, aber die Schuld an der Unfallflucht blieb bestehen.

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Das neue Urteil sieht eine Geldstrafe von 20.000 Euro vor, was ebenfalls 40 Tagessätzen entspricht, jedoch zu einem reduzierten Satz von 500 Euro pro Tagessatz. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da noch Rechtsmittel eingelegt werden können. In der Urteilsbegründung erklärte der Richter, dass man bei einer Unfallflucht nicht unbedingt fliehen müsse, sondern manche Täter auch einfach so täten, als wäre nichts passiert. Mit diesem Slogan fasste er das Versagen der Meldung zusammen. Die rechtlichen Schritte stehen nun aus, bis die Entscheidung endgültig wird.