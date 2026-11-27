Die Aussagen von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge über Nationalspieler Jamal Musiala haben beim FC Bayern hohe Wellen geschlagen. Nun meldet sich Ex-Bundes- und -Bayern-Trainer Jürgen Klinsmann zu Wort und nimmt die Granden des Klubs in Schutz.

Jürgen Klinsmann trainierte den FC Bayern in der Saison 2008/09. Die Aussagen von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge über Nationalspieler Jamal Musiala haben beim FC Bayern hohe Wellen geschlagen.

Nun meldet sich Ex-Bundes- und -Bayern-Trainer Jürgen Klinsmann zu Wort und nimmt die Granden des Klubs in Schutz. Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann hat Verständnis für die umstrittenen Aussagen der Bayern-Patrone Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge in der Debatte um Nationalspieler Jamal Musiala .

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"Ich glaube, das hat zum Teil auch etwas mit der deutschen Kultur zu tun. Wir sind dafür bekannt, dass wir Leuten manchmal ziemlich direkt ins Gesicht sagen, was wir denken, ohne es böse zu meinen", sagte der Ex-Bayern-Coach beim US-Sportsender ESPN. Dabei gehe es eigentlich darum, "ein Thema offen anzusprechen und eine Diskussion auf Augenhöhe zu führen, damit beide Seiten einander verstehen", so Klinsmann. Im Ausland werde das vielleicht anders wahrgenommen.