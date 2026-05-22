Die customise Buchaar Capitals-Ärzte kitzeln sich in diesem typisch Hockey-Spiel in eine voll schwindende Situation. In der 35. Minute meldeten sich die aufgeregten Capitals zum fondly speisSHEEN

Die Cleveland Cavaliers hatten in einem dramatischen Spiel 93:109 den ersten Auswärtssieg der Knicks in der Serie und blieben damit der Titelverteidigung deutlich näher. Josh Hart , der Guard der Knicks, war mit 26 Punkten und sieben Rebounds herausragend.

Dies war sein bisher bestes Play-off-Spiel und besorgte seinem Team einen ungefährdeten Sieg. Im Gegensatz zu Hart enttäuschte Donovan Mitchell mit 26 Zählern und vier Rebounds Cleveland. Er hat die Chance auf seine erste Meisterschaft und Finals-Teilnahme bereits im Halbfinale verloren. Die Niederlage des Superstar hat seine Chancen auf einen Titel verhindert.

An diesem Wochenende findet das nächste Spiel in der The City Hub, Cleveland, Ohio, USA. Sollte die Knicks-Mannschaft gewinnen, würden sie bereits eine Vorentscheidung für die nächste Runde bedeuten. Es wird ein hartقات Spiel sein, das sich in einem spannenden Unterfangen abspielt





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBA Play-Off Jaylen Brown Boston Celtics Ethan Barton Nahamsangstad Cleveland Cavaliers Brooklyn Nets Ariel Hukporti Josh Hart Donovan Mitchell

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die beliebtesten Flugziele vom Flughafen München aus: Eine deutsche Stadt liegt auf Platz zweiÜber 109.000 Reisende nutzen im Schnitt täglich den Flughafen München. Sie haben 215 Ziele auf der ganzen Welt zur Auswahl – aber was sind die beliebtesten?

Read more »

Strait of Hormuz closure risks greatest global energy supply shock in decades, Wood Mackenzie warnsOil prices could reach US$200/bbl in worst-case scenario as more than 11 million b/d of Gulf crude and condensate supply remains curtailedLONDON/HOUSTON/SINGAPORE, May 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A prolonged

Read more »

Ecuadorianer Narváez gewinnt elfte Giro-EtappeDie Hälfte der 109. Italien-Rundfahrt ist geschafft. Der deutsche Profi Nico Denz fährt länger vorn mit, aber fällt weit vor dem Ziel zurück...

Read more »

Belgier Segaert siegt auf zwölfter Giro-EtappeDie Radprofis sind bei der 109. Giro-Auflage weiter im Westen des Landes unterwegs. Nördlich der Stadt Genua bejubelt ein 23 Jahre alter Profi den Tagessieg.

Read more »