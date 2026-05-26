Cavaliers-Schr"oder verpasst NBA-Finale

Die Cleveland Cavaliers unter Dennis Schr"oder haben die Saison beendet. Gegen die New York Knicks verloren sie mit 93:130. Im entscheidenden Spiel fehlte Schr"oder krankheitsbedingt. Die Knicks gewannen die Serie mit 0:4. In der Endspielserie stehen sie entweder gegen Titelverteidiger Oklahoma City Thunder oder gegen San Antonio Spurs. In dieser Serie steht es 2:2 nach Siegen. Die Cavaliers hatten keine Chance. Schon im zweiten Viertel setzten sich die Knicks mit 50:26 ab. Cleveland verlor jedes Viertel. Karl-Anthony Towns (19 Punkte, 14 Rebounds) und Ariel Hukporti (zwei Z"aehler in acht Minuten) überzeugten bei den Knicks. Donovan Mitchell (31 Punkte) kämpfte bei den Cavaliers. Cheftrainer Kenny Atkinson zollte dem Gegner Respekt. Über das Aus seines Teams sagte er: "Man will den Erwartungen entsprechen. Das war enttäuschend.". Die Knicks sind derzeit nicht zu stoppen: In den Playoffs haben sie elf Partien nacheinander gewonnen. Zuletzt fuhren die Golden State Warriors 2017 mehr Playoff-Siege in Serie ein. Die Knicks streben die Meisterschaft an. Bislang gewannen sie die Meisterschaft nur ein einziges Mal - 1973.

Die Cleveland Cavaliers unter Dennis Schr"oder (32) sind aus der Saison raus. Gegen die New York Knicks verloren sie mit 93:130. Im entscheidenden Spiel fehlte Schr"oder krankheitsbedingt.

Die Knicks gewannen die Serie mit 0:4. In der Endspielserie stehen sie entweder gegen Titelverteidiger Oklahoma City Thunder oder gegen San Antonio Spurs. In dieser Serie steht es 2:2 nach Siegen. Die Cavaliers hatten keine Chance.

Schon im zweiten Viertel setzten sich die Knicks mit 50:26 ab. Cleveland verlor jedes Viertel. Karl-Anthony Towns (19 Punkte, 14 Rebounds) und Ariel Hukporti (zwei Z"aehler in acht Minuten) überzeugten bei den Knicks. Donovan Mitchell (31 Punkte) kämpfte bei den Cavaliers.

Cheftrainer Kenny Atkinson zollte dem Gegner Respekt. Über das Aus seines Teams sagte er: "Man will den Erwartungen entsprechen. Das war enttäuschend.

". Die Knicks sind derzeit nicht zu stoppen: In den Playoffs haben sie elf Partien nacheinander gewonnen. Zuletzt fuhren die Golden State Warriors 2017 mehr Playoff-Siege in Serie ein. Die Knicks streben die Meisterschaft an. Bislang gewannen sie die Meisterschaft nur ein einziges Mal - 1973





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