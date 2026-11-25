Jan und Fabian lassen Nvidia-CEO Jensens Rückkehr Revue passieren und sprechen über die Konsequenzen. Aber auch GTA VI darf nicht fehlen.

Jan und Fabian lassen Nvidia-CEO Jensens Fall und die anschließende Rückkehr Revue passieren und sprechen über die Konsequenzen. Im Anschluss werfen die beiden einen Blick auf den Konsolen-Release von GTA VI und stellen Überlegungen zum PC-Port an.

, da hieß Nvidias CEO Jensen Huang. Und so heißt er auch heute. Doch in der Zwischenzeit hätte kaum mehr passieren können:– Jan und Fabian lassen die jüngsten Geschehnisse Revue passieren und erklären, warum heute trotzdem vieles ganz anderes ist als noch vor zwei Wochen.und warum das heute nicht mehr ganz so unmöglich ist wie noch vor ein paar Jahren.

Also read Von Soundbar bis Schlafmaske: So wird euer GTA-6-Marathon deutlich besser

Zum Abschluss gibt es dann auch nochUnd wie üblich zur Erinnerung: Wir möchten im CB-Funk jede Woche einige Fragen beantworten, die zum Podcast, zur Redaktion oder zu unseren Themen passen. Gerne könnt ihr eure Fragen anCB-Funk lässt sich nicht nur über den in dieser Notiz eingebetteten Podigee-Player abspielen, sondern auch bequem direkt in den Podcast-Apps eurer Wahl abonnieren und anhören.

Advertisement

Verfügbar ist der ComputerBase-Podcast auf… oder ComputerBase Pro bestellenPartner verarbeiten personenbezogene Daten, indem wir mit auf Ihrem Gerät gespeicherten Informationen ein Nutzungsprofil erstellen, um z. B. Anzeigen zu personalisieren. Verarbeitungszwecke: Genaue Standortdaten und Abfrage von Geräteeigenschaften zur Identifikation, Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen, Personalisierte Anzeigen und Inhalte, Anzeigen- und Inhaltsmessungen, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklungen.