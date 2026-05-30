CD Projekt Red kündigt überraschend neue Erweiterung für The Witcher 3 an

Die PCGH-Redaktion kommentiert die Ankündigung von 'Songs of the Past', einer neuen Erweiterung für The Witcher 3, die 2026 erscheinen soll.

Die Ankündigung von CD Projekt Red, eine neue Erweiterung für The Witcher 3 : Wild Hunt mit dem Titel "Songs of the Past" zu veröffentlichen, hat in der Gaming-Community für große Aufregung gesorgt.

Das polnische Studio überraschte damit selbst eingefleischte Fans, denn das Hauptspiel erschien bereits 2015 und die letzte Erweiterung Blood and Wine kam 2016. Nun, fast ein Jahrzehnt später, kehrt Geralt von Riva zurück - und die PCGH-Redaktion hat sich intensiv mit dieser unerwarteten Nachricht auseinandergesetzt. Die Erweiterung soll zunächst für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen, weitere Details werden für den Spätsommer 2026 auf der Gamescom in Köln erwartet.

Besonders interessant ist die explizite Abgrenzung von CD Projekt Red: "Songs of the Past" wird nicht als DLC, sondern als vollwertige Erweiterung vermarktet. Co-CEO Michał Nowakowski deutete an, dass der Umfang mit Blood and Wine vergleichbar sein wird - also deutlich umfangreicher als Hearts of Stone. Das wirft Fragen auf: Handelt es sich um eine Brückengeschichte zwischen The Witcher 3 und dem kommenden The Witcher 4?

Oder wird hier eine völlig neue Handlung erzählt, die vielleicht sogar alternative Enden des Hauptspiels aufgreift? Die PCGH-Redakteure haben dazu unterschiedliche Meinungen, die in der Bildergalerie nachzulesen sind. Historisch gesehen ist es äußerst ungewöhnlich, dass ein Studio Jahre nach Release noch einmal so eine große Erweiterung nachschiebt. Dies zeigt jedoch das anhaltende Engagement von CD Projekt Red für die Marke und die Wertschätzung der Fangemeinde.

Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob dies Auswirkungen auf die Entwicklung von The Witcher 4 haben könnte - oder ob es sich um ein abgeschlossenes Projekt handelt, das parallel entstanden ist. Die PCGH-Redaktion diskutiert diese Aspekte und gibt persönliche Einschätzungen ab. Lesen Sie die vollständigen Kommentare in der Bildergalerie und diskutieren Sie mit uns in den Kommentaren - wir freuen uns auf Ihre Meinung





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