CD Teneriffa ehrt Jesus de Miguel mit Gedenkfeier und Unterstützung

CD Teneriffa würdigt den verstorbenen Fußballer Jesus de Miguel mit einer emotionalen Abschiedsfeier. Mehrheitsgesellschafter Rayco Garcia und Mitspieler versprechen der Familie finanzielle und emotionale Unterstützung.

Der spanische Fußballklub CD Teneriffa hat am Donnerstag im Heliodoro-Rodríguez-López-Stadion in Santa Cruz eine bewegende Abschiedsveranstaltung für den verstorbenen Spieler Jesus de Miguel durchgeführt. Die Zeremonie diente dazu, das Andenken des jungen Talenten zu würdigen und der Trauergemeinde sowie der Familie Trost zu spenden, nachdem der Spieler kurz nach einem tödlichen Zusammenstoß auf dem Feld verstorben war.

Emotionale Worte der Mitspieler

Der Kapitän von CD Teneriffa, Enric Gallego, übernahm die Verantwortung, im Namen der Mannschaft das Gedächtnis an Jesus de Miguel zu ehren. Gallego sprach unter Tränen über die unverzichtbare Präsenz von Demi in der Mannschaft und betonte, wie schwer es falle, ihn nicht mehr in der Kabine zu sehen. Er erwähnte ausdrücklich, dass es schwer sei, sich vorzustellen, nie wieder gemeinsam zu trainieren oder Spiele vorzubereiten, und dass die Stimme des Verstorbenen nun für immer verstummt sei.

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Gallego hob die menschlichen Qualitäten seines Kollegen besonders hervor. Er charakterisierte Jesus de Miguel als einfühlsam, zurückhaltend und ungekünstelt. Der Kapitän betonte, dass der Teamgeist, die Bescheidenheit und die immense Lebensfreude von de Miguel Dinge seien, an die sich die gesamte Mannschaft für den Rest ihres Lebens erinnern werde. Er vertrat die Ansicht, dass es ungerecht wäre, bereits in der Vergangenheitsform von einem Mann zu sprechen, der so lebendig im Bewusstsein der Gemeinschaft verankert war.

Finanzielle Zusagen der Vereinsführung

Neben den emotionalen Worten der Spieler traten auch die Verantwortlichen des Vereins hervor, um konkrete Unterstützung für die Hinterbliebenen zu gewährleisten. Rayco Garcia, der Mehrheitsgesellschafter von CD Teneriffa, kündigte an, die Tochter von Jesus de Miguel finanziell zu fördern. Diese Unterstützung soll bis zum 18. Lebensjahr des Kindes dauern, um sicherzustellen, dass ihr in keiner Weise etwas mangelt und ihre Zukunft abgesichert ist.

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Garcias Verpflichtung ergänzt sich mit der Arbeit von ehemaligen Teamkollegen, die eine Online-Spendenaktion ins Leben gerufen hatten. Diese Initiative hat bereits mehr als 120.000 Euro gesammelt, die direkt der Familie von de Miguel zugutekommen. Diese Summe steht als zusätzlicher finanzieller Rückenwind neben dem direkten Versprechen des Vereinsvorstands.

Hintergründe zum tödlichen Vorfall

Der traurige Vorfall, der zu dieser Welle der Trauer und Unterstützung führte, geschah am Montag, als Jesus de Miguel auf dem Platz mit dem Torhüter des Klubs, Jesús Owono, der aus Andorra stammt, zusammengestoßen war. Dieser Zusammenstoß führte dazu, dass de Miguel in einen kritischen Zustand versetzt wurde und sofort ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die medizinische Versorgung konnte den Vorfall nicht abwenden.

Am darauffolgenden Morgen, also am Dienstag, trat bei de Miguel ein Herz-Kreislauf-Stillstand ein, an dessen Folgen er verstarb. Sein Tod löste eine tiefgreifende Reaktion in der Fußballwelt und bei den Fans aus, die nun gemeinsam in der Abschiedsfeier ihre Verbundenheit zeigten.

Beisetzung und Trauerort

Nach der Gedenkfeier auf Teneriffa wurde Jesus de Miguel am Donnerstag schließlich in seiner Heimatgemeinde beigesetzt. Die letzte Ruhestätte befindet sich in Navahermosa, einer Gemeinde in der Nähe von Madrid. An diesem Ort wurde er unter Anteilnahme seiner Heimatgemeinde und weiterer Trauernder zu Grabe getragen, wobei die Zeremonie auf Teneriffa als öffentliche Würdigung durch den Verein diente, während die private Beisetzung am Heimatort stattfand.