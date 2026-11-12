Nur 16 von 208 Unionsabgeordneten beteiligten sich an der Flaggenaktion von Reza Asghari vor dem Reichstag. Die CDU/CSU-Fraktion reagierte schwach auf die Schändung der deutschen Einheitflagge am Sonntag.

Seit der heftigen Empörung über die Demütigung der deutschen Nationalflagge vor dem Berliner Reichstag hat sich die politische Reaktion der Union als zögerlich erwiesen. Vier Tage nach dem Vorfall hielten am Donnerstagabend lediglich 16 Abgeordnete der Union an derselben Stelle die Bundesflagge hoch. Dieser spärliche Auftritt markierte den deutlichsten Versuch der Partei, ein Signal gegen die Schändung nationaler Symbole zu setzen, blieb aber in der Breite der Fraktion nahezu folgenlos.

Spontane Aktion mit geringer Teilnehmerzahl

Initiator der kurzen Demonstration war der im Iran geborene CDU-Abgeordnete Reza Asghari, der am 65. Lebensjahr steht. Er erklärte vor Ort mit unmissverständlicher Klarheit, dass die Union die Demütigung der nationalen Symbole unter keinen Umständen akzeptiere. Die Gruppe schwenkte demonstrativ die Deutschlandflagge, um ein klares politisches Statement gegen die Vernichtung der deutschen Identität durch Hassgruppen zu senden.

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Laut einem Mitarbeiter aus dem Büro von Reza Asghari wurde diese Maßnahme äußerst spontan organisiert. Dennoch bewertete die Fraktionsverwaltung die tatsächliche Beteiligung als durchaus angemessen für eine kurzfristige Aktion. Ein Fotograf hielt den Moment des Aufziehens der Flagge fest, wodurch die Veranstaltung vor der Öffentlichkeit sichtbar wurde, hätte sie nicht durch die Kamera dokumentiert worden.

Die numerische Realität der Sache spricht jedoch eine andere Sprache. Von den insgesamt 208 Mitgliedern der CDU/CSU-Fraktion waren 192 Abgeordnete nicht anwesend. Das bedeutet, dass nicht einmal acht Prozent der Fraktion das Angebot wahrnahmen, Solidarität mit dem nationalen Symbol zu zeigen. Mehr als neun von zehn Abgeordneten fehlten bei dem Auftritt.

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Hintergrund: Demütigung der Flagge der Einheit

Der Auslöser für diese Kette von Ereignissen war ein Vorfall am vergangenen Sonntag, bei dem ein 22-jähriger Mann gegen 11.30 Uhr auf den 28,5 Meter hohen Fahnenmast vor dem Reichstagsgebäude kletterte. Der junge Mann entfernte die sogenannte Flagge der Einheit und warf sie bewusst zu Boden. Im Anschluss hisste er an dieser exponierten Stelle eine Palästina-Flagge.

Zu dieser Tat bekannte sich öffentlich die Gruppe Peacefully Against Genocide. Die Bundesanwaltschaft hat daraufhin ermittelt. Der Staatsschutz prüft die Umstände des Angriffs auf ein zentrales demokratisches Wahrzeichen. Die Tat geschah unter Ausschluss der Öffentlichkeit und sorgte erst nachträglich für große mediale Aufmerksamkeit und politische Betroffenheit.

Die entfernte Fahne ist ein historisch hochsensibles Symbol. Seit der Nacht zum 3. Oktober 1990 erinnert sie an die friedliche deutsche Wiedervereinigung. Reza Asghari betonte in diesem Kontext, dass die Deutsche Einheit die größte friedliche Errungenschaft in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands darstellt. Er verwies darauf, dass dieses Ereignis für Freiheit, Demokratie und die Überwindung der jahrzehntelangen Teilung unseres Landes stehe.

Politische Reaktionen und symbolische Datumswahl

Am Mittwoch beschäftigte der Vorfall den Deutschen Bundestag in einer speziellen Debatte, die eigens wegen der Schändung anberaumt wurde. Der CDU-Abgeordnete Detlef Seif, 64 Jahre alt, äußerte sich mit drastischen Worten zu den Vorgängen. Er beschrieb die Situation so, dass die deutsche Flagge buchstäblich in den Dreck geworfen worden sei.

Detlef Seif forderte von der Justiz eine harte Bestrafung der Täter. Er sah in der Tat einen Angriff auf die grundlegenden Werte der Republik. Die emotionale Wucht seiner Worte spiegelte die allgemeine Empörung wider, die den Tag in Berlin prägte. Die Debatte zeigte jedoch auch die Zerstrittenheit innerhalb der Union bei der Frage, wie angemessen und wirksam eine politische Gegenreaktion aussehen sollte.

Die Wahl des Tages für die Flaggenaktion der 16 Abgeordneten traf auf einen kritischen historischen Hintergrund. Am 8. November, dem Tag der Tat, wurde an Stelle der deutschen Flagge die Palästina-Flagge gehisst. Am darauffolgenden Tag jährte sich die Reichspogromnacht, ein Datum, das in Deutschland mit nationaler Mahnung und historischer Verantwortung verbunden ist. Die zeitliche Nähe dieser Ereignisse verschärfte die symbolische Wirkung des Vorfalls erheblich.

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Konsequenzen für das politische Klima

Die geringe Beteiligung der Union an der Gegendemonstration wird in Berlin intensiv diskutiert. Kritiker sehen darin ein Zeichen von Schwäche oder Desinteresse der Fraktionsführung. Andere Argumente, dass spontane Aktionen oft schwerer zu organisieren sind als geplante Debatten, blieben hier ohne Gehör. Die 16 Abgeordneten wollten ihren Weg gehen, ohne die Mehrheit der Partei zu binden.

Die Ermittlungen der Sicherheitsbehörden laufen weiter. Es ist unklar, welche rechtlichen Konsequenzen die beiden Hauptverantwortlichen für den Mastkletterer und die Demonstration zu erwarten haben. Die Gruppe Peacefully Against Genocide hat ihre Ideologie öffentlich gemacht. Die Frage bleibt, wie demokratisch-rechtliche Institutionen mit solchen direkten Aktionen vor dem Sitz der Legislative umgehen.

Für die Bürger bleibt die Frage nach dem Schutz der nationalen Symbole eine brennende. Die Demütigung der Flagge wurde von vielen als Angriff auf den Zusammenhalt empfunden. Die Antwort der Politik war durch die gespaltenen Signale verwirrend. Die 16 Abgeordneten haben ihren Teil zur Klärung beigetragen, indem sie die Lücke füllten, die die Mehrheit der Union offen gelassen hatte.

Ausblick und weitere Entwicklungen

Es ist noch nicht abzusehen, wie sich das politische Thema weiterentwickeln wird. Die Union muss sich im Inneren auf eine klare Linie einigen, um künftigen Provokationen wirksam begegnen zu können. Die Spaltung in der Fraktion zeigt, dass es hier keine einfachen Lösungen gibt. Der Fall wird die öffentliche Debatte noch längere Zeit beschäftigen.

Die Sicherheitslage vor dem Reichstag wird voraussichtlich verschärft werden. Die Behörde muss sicherstellen, dass solche Angriffe auf die Infrastruktur der Demokratie künftig unterbunden werden. Die Langlebigkeit der Flagge der Einheit hängt auch von der Schutzkraft der Institutionen ab. Jeder Angriff auf sie ist ein Angriff auf die Demokratie.