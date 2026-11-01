CDU-Base frustriert über Merz: Vertrauenskrise vor Krisengipfel

CDU-Graswurzelorganisation übt scharfe Kritik an Bundeskanzler Merz. Vor dem Parteitag dominieren Vertrauensverlust und Austritte das Bild. Analyse der internen Spannungen.

Von Berlin bis ins ländliche Brandenburg brodelt es in der Christlich Demokratischen Union. Vor dem anstehenden Treffen von über 100 Lokalpolitik erinnen und Lokalpolitik ern im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin herrscht eine deutliche Stimmung der Enttäuschung. Besonders die Kreisvorsitzenden aus den neuen Bundesländern, insbesondere aus Thüringen und Brandenburg, reisen mit schwerem Gepäck an. Die Botschaft, die sie mitbringen, ist unmissverständlich: Das Vertrauen in die Bundeskanzlerschaft von Friedrich Merz bröckelt zusehends, und die Autorität der Parteispitze wird massiv in Frage gestellt. Dies geschieht in einer Zeit, in der die CDU intern nach Wegen sucht, die eigene politische Ausrichtung zu stabilisieren, während externe Herausforderungen wie Wahlniederlagen und sozioökonomische Probleme den Druck erhöhen.

Vertrauensverlust in der Parteiführung

Hannes Raebel, der Vorsitzende der CDU im Kreis Weimarer Land, offenbart deutlich seine Skepsis gegenüber dem Berliner Führungspersonal. Der 35-Jährige gibt zu, dass er derzeit nur noch sehr wenig Vertrauen in die Entscheidungen und die Handlungsfähigkeit der Parteispitze besitzt. Er bezweifelt lautstark, dass die Führungsebene noch über ausreichend Autorität verfügt, um die Basis zusammenzuhalten. Seine Kritik ist nicht nur allgemein gehalten, sondern bezieht sich auf konkrete politische Versäumnisse und die Art der Kommunikation. Raebel bezeichnet die jüngsten Wahlniederlagen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin als absolute Katastrophe. Er warnt seine Partei eindringlich, diese Entwicklungen nicht zu ignorieren. Sollte die CDU weiterhin so dahinwurschteln, drohe das Schlimmste: Bei der Bundestagswahl im Jahr 2033 könnten die Sozialdemokraten oder die Linken tatsächlich die Regierungsgewalt übernehmen, was Raebel als das Ende der politischen Repräsentation der eigenen Wählerbasis sieht. Seine Warnung unterstreicht die Dringlichkeit der Lage, die nun auf dem bevorstehenden Krisengipfel diskutiert werden soll.

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Kritik am Ablauf der Verhandlungen

Nicht nur das Ergebnis der Politik, sondern auch die geplante Strategie der Parteiführung stoßen auf Ablehnung. Hannes Raebel hält den vorgesehenen Ablauf des Krisengipfels für grundlegend falsch. Er schlägt stattdessen eine radikale Öffnung vor: Alle Kreisvorsitzenden sollten in einem großen Raum zusammenkommen, ihre Handys draußen lassen und mehrere Stunden lang Klartext mit der Parteiführung führen. Diese Form der direkten, ungeschönten Kommunikation soll ermöglichen, die wahren Probleme und Frustrationen in der Basis direkt anzusprechen, ohne diplomatische Filter. Christian Herrgott, der Landrat des Saale-Orla-Kreises und ebenfalls 42 Jahre alt, teilt diese Enttäuschung. Er hätte sich mehr persönlichen Austausch mit dem Bundesvorsitzenden und den tatsächlich Verantwortlichen gewünscht. Für ihn ist der politische Gewinn einer solchen Veranstaltung ohne substanziellen Austausch fraglich. Er macht klar, dass er nicht nach Berlin fahren würde, nur für einen bunten Abend voller Floskeln und wenig Gehör. Seine Forderung an die Verantwortlichen in der Hauptstadt ist präzise: Die Gewählten sind nun am Zug, und sie müssen endlich konkrete Ergebnisse zustande bringen. Die Enttäuschung in der Basis ist somit nicht nur emotional, sondern auch eine Forderung nach messbarer politischer Leistung.

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Austritte und Alarm in Brandenburg

Die Unzufriedenheit zeigt sich nicht nur in Worten, sondern auch in konkreten Maßnahmen auf der Parteibasis. In Brandenburg brodelt es unter der Oberfläche. Désirée Schrade, die Kreisvorsitzende der CDU aus Frankfurt an der Oder, beschreibt die Lage mit drastischen Worten. Für sie ist die Alarmlampe dunkelrot. Sie berichtet von spürbar zunehmenden Austritten aus der Partei. Diese Mitglieder geben offen an, dass ihre Entscheidung direkt mit der Unzufriedenheit über die Bundespolitik und die Führung von Friedrich Merz begründet ist. Schrade bringt zudem eine strukturelle Debatte ins Spiel: Die Trennung von Kanzleramt und Parteivorsitz. Sie argumentiert, dass der Bundeskanzler die Kraft haben müsse, sich intensiv um die Partei zu kümmern. Wenn diese Kraft nicht mehr vorhanden sei, sollte er das Amt nicht mehr innehaben. Diese Forderung nach Klarheit in der Rollenverteilung gewinnt an Gewicht, da viele Mitglieder das Gefühl haben, dass die parteipolitische Arbeit unter der Last der Regierungsgeschäfte leidet. Die Sorge gilt auch der politischen Zukunft, da man befürchtet, dass das Wegschauen von den Problemen der Bürger die Politik den Populisten überlässt. Christian Große, der CDU-Kreisvorsitzende in Potsdam-Mittelmark, teilt diese Sichtweise. Er warnt davor, dass populistische Kräfte die Lücken füllen, die die etablierte Politik offenlässt. Die Bürger würden schnell merken, dass Kommunen ihre Aufgaben aufgrund von Schuldenbergen nicht mehr wahrnehmen können. Große forderte daher, dass der Bund beim Personal sparen sollte, anstatt neue Steuern zu erfinden. Seine Kritik richtet sich explizit gegen die Diskussion um eine Zuckersteuer und eine geplante Plastiksteuer. Er sieht darin einen falschen Ansatz, der die Bürger zusätzlich belastet, während die Kommunen finanziell ausgeblutet sind. Diese Haltung spiegelt den wachsenden Graben zwischen der politischen Führungsebene und den lokalen Verantwortlichen wider, die täglich mit den Folgen wirtschaftlicher Engpässe konfrontiert sind.