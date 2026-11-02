CDU-Basis fordert Entlastung für Friedrich Merz nach Wahlniederlagen

Im Vorfeld der CDU-Konferenz kritisieren Kreisvorsitzende die Bundespolitik scharf. Désirée Schrade und Bastian Ernst fordern mehr Einfluss für die Basis und diskutieren eine Trennung von Kanzleramt und Parteivorsitz.

Die Unzufriedenheit in der Christlich Demokratischen Union ( CDU) vor dem bevorstehenden Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (70) erreicht alarmierende Dimensionen. Zahlreiche Kreisvorsitzende nutzen die aktuelle Plattform, um ihren offenen Frust über die aktuelle Ausrichtung der Bundespolitik zum Ausdruck zu bringen. Im Zentrum der Kritik steht der Mangel an wahrgenommener Führungsstärke innerhalb der Regierungskoalition. Die Mitglieder auf der unteren Ebene der Parteiorganisation fordern nun zunehmend mehr Mitspracherecht und direkten Einfluss auf die strategischen Entscheidungen der Führungsspitze.

Die Spannungen innerhalb der Partei manifestieren sich in einer offenkundigen Distanz zwischen der politischen Arbeit in Berlin und den Anforderungen der Basis. Einzelne Funktionäre gehen sogar so weit, die Frage aufzuwerfen, ob Friedrich Merz die beiden Spitzenämter des Bundeskanzleramtes und des Parteivorsitzes dauerhaft und in dieser Kombination halten sollte. Diese Diskussion wird vor dem Hintergrund schlechter Umfragewerte und der jüngsten Wahlniederlagen der Union geführt, was die innere Frontlinie zusätzlich belastet.

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Alarmstufen und Austritte warnen vor Abspaltung

Désirée Schrade (40), die CDU-Kreisvorsitzende aus Frankfurt (Oder), beschreibt die Lage mit drastischen Worten und warnt davor, die Lage zu unterschätzen. Sie nutzt die Metapher einer Alarmlampe, die zurzeit auf dem Niveau "dunkelrot" brennt. Diese Warnung ist kein isoliertes Ereignis, sondern Teil eines wachsenden Trends in der Basis. Schrade berichtet von einem signifikanten Anstieg an Austritten aus der Partei. Die Mitglieder verlassen die Union nicht aus ideologischen Gründen, sondern primär aus Unmut über die wahrgenommene Ineffektivität und die internen Konflikte der Bundespolitik.

Bastian Ernst (39), der sowohl als CDU-Bundestagsabgeordneter als auch als Kreisvorsitzender in Oldenburg-Land agiert, unterstreicht die Schwere der Situation. Er verweist darauf, dass die Basis den direkten Bezug zur Realität verloren hat, wenn politische Entscheidungen nicht beim Bürger ankommen. Diese Entfremdung führt laut Ernst zu einer Verhärtung der Fronten innerhalb der Mitgliedschaft. Die Diskussion um die Person des Bundeskanzlers wird dadurch zu einem zentralen Punkt der internen Debatte, da das Vertrauen in die aktuelle Führungslinie massiv erschüttert scheint.

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Drei Forderungen und Vorschlag zur Trennung der Ämter

Die organisierte Basis hat ihre Unzufriedenheit in drei konkrete Forderungen zusammengefasst, die als Lösungsansatz für die aktuelle Krise dienen sollen. Erstens wird gefordert, der Basis verstärkt zuzuhören und ihre Anliegen ernst zu nehmen. Zweitens wird ein Ende des internen Streits gefordert, der nach außen hin schwächend wirkt. Drittens müssen politische Entscheidungen entstehen, die einen spürbaren und positiven Impact auf den Alltag der Bürger haben. Für die anstehende Konferenz haben sich bereits 164 Kreisvorsitzende angemeldet. Diese Zahl entspricht nur etwa der Hälfte der insgesamt knapp 330 Kreisverbände der Partei, was die Reichweite der Debatte einschränkt, aber die Intensität der beteiligten Gruppen erhöht.

Bastian Ernst bringt einen konkreten institutionellen Vorschlag zur Debatte, der das Vertrauen in die Führung wiederherstellen könnte. Er schlägt vor, das Amt des Bundeskanzlers und den Parteivorsitz zu trennen. Als historisches Vorbild nennt er Angela Merkel (72). Ernst argumentiert, dass Angela Merkel den Parteivorsitz abgegeben und sich auf ihr Amt als Kanzlerin konzentriert hat. Dieses Modell hält er für ein Instrument, mit dem die CDU wieder gut arbeiten und das Vertrauen der Mitglieder zurückgewinnen kann. Er gibt zu, dass die Union ein Stück weit dieses Vertrauen bereits verloren hat.

Nominierung für das Bundespräsidentenamt steht an

Neben der internen Strukturdebatte wird die bevorstehende Personalfrage für das höchste repräsentative Amt des Staates zur weiteren Belastungsprobe. Die Frage, wer für die Union als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten nominiert werden soll, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der Agenda stehen. Hierbei zeigen sich bereits Spannungen zwischen den beiden Schwesterparteien der Unionsfraktion. Die Christlich-Soziale Union (CSU) möchte die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (61) für das Amt nominieren.

Diese Nominierungsausblick kommt zu einem sehr schwierigen Zeitpunkt für die CDU, die gerade erst ihre interne Krise bewältigen muss. Der September brachte für die Union einen weiteren Rückschlag, als sie erstmals ihren Sitz im Landtag verlor. Diese politische Niederlage verschärft den Druck auf die Führungsspitze zusätzlich. Die Diskussionen auf der Konferenz werden also nicht nur die interne Struktur, sondern auch die künftige strategische Ausrichtung und die Personalauswahl für wichtige Staatsämter bestimmen müssen. Die Erwartungen an das Treffen mit Friedrich Merz sind hoch, da die Basis klare Signale für einen Kurswechsel und mehr Transparenz erwartet.