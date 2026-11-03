CDU-Basis kritisiert Merz: Frust in Frankfurt (Oder) über Distanz zur Realität

Désirée Schrade, CDU-Kreisvorsitzende in Frankfurt (Oder), berichtet von ernüchternder Stimmung bei der Konferenz mit Kanzler Friedrich Merz. Die Basis wirft der Führung vor, die Probleme vor Ort nicht ernst zu nehmen.

Die Spannung zwischen der CDU -Spitze und den lokalen Funktionären ist deutlich spürbar geworden. Désirée Schrade, die vierzigjährige Kreisvorsitzende der Christlich Demokratischen Union in Frankfurt (Oder), hat nach einem Treffen am Montag in Berlin ihre Enttäuschung über die Kommunikation mit Bundeskanzler und Parteichef Friedrich Merz geäußert. Bei der Versammlung der Kreisvorsitzenden in der Hauptstadt stand die Debatte im Zeichen wachsender Unzufriedenheit auf Ebene der Basis.

Diskrepanz zwischen Berlin und Brandenburg

Schrade betonte in ihrem Bericht, dass die Lebensrealität ihrer Region eine völlig andere sei als die Wahrnehmung aus dem Berliner Partei-Zentrum, dem Konrad-Adenauer-Haus. Sie schilderte einen Austausch sowohl mit dem Parteivorsitzenden als auch mit der Generalsekretärin, bei dem sie das Gefühl hatte, dass die Ernsthaftigkeit der lokalen Probleme nicht ausreichend erkannt wurde. Für sie war klar, dass die dortige Sichtweise nicht mit den harten Fakten vor Ort übereinstimmt.

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Ein weiterer Punkt der Kritik richtete sich gegen die Rede von Franziska Hoppermann. Die Anwesenden äußerten heftigen Widerstand gegen das, was sie als Allgemeinplätze empfanden. Die Kreisvorsitzenden machten deutlich, dass sie nicht nach Berlin gekommen waren, um vage Formulierungen zu hören, sondern um konkrete Lösungen und Anerkennung für ihre Situation zu finden. Der Bezug zur politischen Praxis wirkte auf Seiten der Delegierten verloren.

Kommunale Wahlniederlagen und politische Isolation

Ein zentrales Thema des Gesprächs mit dem Kanzler betraf die katastrophale Lage bei den Kommalwahlen. Schrade berichtete, dass es der Partei zunehmend nicht mehr gelinge, auch nur einen einzigen Sitz zu erringen, wenn man ausschließlich mit reinen CDU-Kandidaten antritt. Die Wählerstimmen bleiben aus, was auf eine tiefe Distanz zwischen der Partei und der Bevölkerung hindeutet. Nur durch Bündnisse oder andere Strategien scheint noch Wahlbeteiligung möglich zu sein.

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Merz' Reaktion auf diese Schilderungen wurde von Schrade als befremdlich und fast spöttisch beschrieben. Der Kanzler habe die Situation beinahe belächelt und erklärt, dass er dies nicht verstehe. Er vertrat die Auffassung, man müsse sich voll und ganz für die CDU einsetzen, ohne alternative Optionen zu nutzen. Diese Haltung traf bei der Kreisvorsitzenden auf Unverständnis, da ihr das eigentliche Problem nicht die Strategie, sondern die mangelnde Überzeugungskraft der Partei selbst war.

Sie führte aus, dass die Menschen in ihrer Region den Kandidaten persönlich zwar gut finden und ihnen vertrauen, aber die parteipolitische Bindung geschwächt ist. Die Diskrepanz zwischen persönlicher Sympathie und politischer Ablehnung der Marke CDU wird so zum Hemmnis für den Wahlerfolg. Merz' expectation of loyalty ignorierte dabei die strukturellen Schwierigkeiten, mit denen die lokale Organisation konfrontiert ist.

Austrittswelle und Kritik an der Schuldenbremse

Die allgemeine Stimmung auf der Konferenz war von großer Kritikalität geprägt. Selbst glühende Anhänger von Friedrich Merz meldeten sich zu Wort und drückten ihre Enttäuschung aus. Viele sind der Partei wegen seiner Person beigetreten und haben ihn stets gewählt, fühlen sich aber jetzt abgehängt. Gründe hierfür sind die kommunikativ schlechte Umsetzung von Ankündigungen und das Gefühl, dass der Bezug zur Basis endgültig verloren gegangen ist.

Zahlreiche Kreisvorsitzende berichteten von einer massiven Austrittswelle innerhalb der CDU. In nahezu hundert Prozent der Fälle wurde die Bundespolitik als Hauptgrund für den Ausstieg genannt. Ein besonders empfindlicher Kritikpunkt war die Rolle der Partei bei der Diskussion um die Schuldenbremse. Die ständige Schuldzuweisung an die SPD für den Reform-Stau wurde von den Anwesenden mit viel Augenrollen quittiert.

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Auch die Behauptung, dass die Milliardenzahlungen für die Ukraine keine Auswirkungen auf Deutschland hätten, wurde scharf kritisiert. Schrade bezeichnete dies als Taschenspielertrick und argumentierte, dass die Wähler nicht für dumm verkauft werden sollten. Diese Art der Argumentation trug dazu bei, das Vertrauen in die politische Integrität der Führungsspitze weiter zu untergraben und die Kluft zur Bevölkerung zu vertiefen.

Herablassende Reaktionen und offene Fragen

Ein weiteres Vorkommnis verdeutlichte die wahrgenommene Distanz der Führungsebene. Merz hatte kürzlich ein Institut in Frankfurt (Oder) besucht, den Kreisverband jedoch nicht darüber informiert. Schrade teilte ihm mit, dass sie dies bedauerlich fand, da der Parteivorsitzende ihre Region besuchte, ohne der lokalen Organisation Bescheid zu geben. Sie forderte lediglich einen kurzen Hinweis, um den Menschen zu zeigen, dass sie gesehen werden.

Merz reagierte darauf nach Schrades Angaben herablassend und sagte, er könne keine Kreisvorsitzende in ein solches Institut mitnehmen. Dies sei nicht gefordert worden; es ging lediglich um die Geste der Aufmerksamkeit. Schrade betonte, dass diese soziale Komponente völlig unterschätzt werde und ihre Bedauern darüber groß sei. Die Kommunikation blieb hier auf Augenhöhe aus.

Nach fast drei Stunden langer Debatte erklärte Merz, er werde die Sorgen der Basis mitnehmen. Schrade äußerte die tiefe Hoffnung, dass davon tatsächlich etwas ankommt. Ihr Gefühl beim Verlassen der Veranstaltung war jedoch eher von Ernüchterung geprägt. Die anfängliche Erwartung, dass Problemthemen kleingehalten würden, bestätigte sich teilweise, doch bleibt abzuwarten, ob die versprochenen Schritte in die richtige Richtung führen.