CDU bei Rheinland-Pfälzern weiterhin vorn - AfD legt zu

Eine neue SWR-Umfrage zeigt die aktuellen Wählerpräferenzen in Rheinland-Pfalz vor der Bundestagswahl. Die CDU bleibt an der Spitze, verliert jedoch leicht an Unterstützung. Die AfD legt hingegen zu und liegt nun nur knapp hinter der SPD.

Eine neue Umfrage des SWR enthüllt die aktuellen Wählerpräferenzen in Rheinland-Pfalz vor der Bundestagswahl . Die CDU behält mit 33 Prozent weiterhin die Spitzenposition, verliert jedoch im Vergleich zur Dezember-Befragung zwei Prozentpunkte. Auf Platz zwei liegt die SPD mit 19 Prozent, gefolgt von der AfD, die mit 18 Prozent zwei Punkte dazugewinnt und damit nur knapp an die SPD heranrückt. Die Grünen verbessern sich um einen Punkt auf 13 Prozent.

FDP, Linke und BSW würden nach der Umfrage keine Sitze im Bundestag erreichen. Die Umfrage untersuchte auch die Meinungen der rheinland-pfälzischen Wähler zum Vorgehen der Union im Bundestag im Januar beim Thema Zuwanderung. Ein Antrag für einen schärferen Migrationskurs mit Stützen der AfD wurde durchgesetzt. 42 Prozent der Befragten halten das Vorgehen mit AfD-Stimmen für richtig, 25 Prozent finden es grundsätzlich richtig, jedoch nicht mit AfD-Unterstützung, und ein weiteres Viertel sieht das Vorgehen als falsch an. 47 Prozent der Befragten glauben, dass der CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz an die Aussage einer Koalition mit der AfD halten wird, während 41 Prozent dies nicht annehmen.Die Umfrage befragte auch nach der möglichen Koalitionswahloption der CDU, falls sie am 23. Februar die stärkste Kraft wird. 33 Prozent der Befragten favorisieren eine Koalition mit der SPD, gefolgt von der AfD mit 17 Prozent (vier Prozentpunkte mehr als im Dezember). Die Grünen folgen mit 15 Prozent und die FDP mit 14 Prozent. Zuletzt wurde die Debatte um Grenzkontrollen abgefragt. Zwei Drittel der Befragten sehen in den Vorschlägen für dauerhafte Grenzkontrollen eine positive Entwicklung, während 27 Prozent eine negative Entwicklung erkennen.





