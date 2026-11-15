CDU Brandenburg: Post löst Protest aus und wird gelöscht

Die CDU Brandenburg kritisiert Jugendproteste und setzt Ehrenamt dagegen. Der Post führt zu massiver Kritik und wird von der Partei zurückgezogen.

Die CDU Brandenburg hat sich in der jüngsten politischen Landschaft einen schwerwiegenden Fehler geleistet, der zu einer breiten öffentlichen Debatte geführt hat. Die Landespartei hatte einen Beitrag in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram veröffentlicht, der gezielt gegen aktuelle Jugendproteste und Schülerstreiks gerichtet war. Dieser Konflikt zwischen etablierter Politik und zivilgesellschaftlichem Engagement steht nun im Mittelpunkt der Berichterstattung.

Kritischer Social-Media-Post der CDU

Die Kachel, die von der Partei online gestellt wurde, zeigte ein Feuerwehrmann-Bild mit dem Slogan Mehr Ehrenamt. Direkt daneben war eine junge Demonstrantin zu sehen mit der provokanten Aufschrift Weniger Geld-vom-Amt. Der dazugehörige Text lautete Meckern kann jeder, was sich offensichtlich auf die jüngsten Fridays-for-Future-Proteste bezog. Die Aussage beschränkte sich darauf, dass besonders diejenigen meckern würden, die wenig für die Gesellschaft tun. Im Gegensatz dazu erhielten nach Feierabend noch mit anpackende Menschen echte Anerkennung. Unser Respekt gelte denen, die nachts freiwillig zum Einsatz ausrücken, am Wochenende die Jugendmannschaft trainieren oder das Dorffest auf die Beine stellen. Sie hielten Brandenburg zusammen, hieß es weiter.

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Massiver Widerstand in sozialen Medien

Dieses Posting ging jedoch bei den Nutzern der sozialen Medien klar nach hinten los und引发了 eine Welle der Empörung. Bis Sonntagnachmittag wurde die Facebook-Kachel von 303 Nutzern bewertet. Davon liketen nur 51 Nutzer den Post der Partei. Stattdessen gab es 231 Mal ein empörtes Smiley als Reaktion auf die发布的内容. Ähnlich waren die Reaktionen auf der Plattform Instagram. Dort kritisierte insbesondere die Aktivistin Luisa Neubauer den Post deutlich. Die massive Ablehnung durch die Online-Community zeigte, wie sensibel das Thema politische Teilhabe und Anerkennung von Engagement in der aktuellen Gesellschaft ist.

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Reaktion der Kulturministerin und Koalitionspartner

Auch eine Ministerin reagierte unmittelbar auf die kontroverse Äußerung der CDU. Kulturministerin Manja Schüle von der SPD sagte, dass wer Ehrenamt gegen demokratischen Protest ausspielt, offenbar nicht verstanden habe, dass beides unsere Gesellschaft zusammenhalte. Sie betonte, dass ehrenamtliches Engagement gegen politische Beteiligung und Protest auszuspielen, nicht nur respektlos gegenüber den Menschen sei, die sich für unsere Demokratie einsetzen. Es verkenne auch, dass gerade diejenigen, die hier pauschal als lebt-vom-Amt diffamiert werden, sich häufig selbst ehrenamtlich engagierten. Dies gelte für Demokratie, Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Schüle empfinde es als irritierend, dass ein solcher Beitrag von der CDU Brandenburg komme, mit der man erfolgreich koaliere. Das passe weder zu unserer gemeinsamen Arbeit noch zu dem Anspruch, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Sie forderte die CDU auf, ihren Post zu löschen. Fehler passieren auch in der politischen Kommunikation, schrieb sie weiter. Sie zu erkennen und zu korrigieren, wäre ein Zeichen von Größe.

Löschung des Posts durch die CDU

Auf Nachfrage der Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) kündigte CDU-Generalsekretär Julian Brüning am Sonntag an, den umstrittenen Beitrag zu löschen. Inzwischen ist der Post nicht mehr zu sehen. Der Post der CDU Brandenburg war nicht richtig, erklärte Brüning. Anstatt denjenigen den Rücken zu stärken, die neben Familie und Arbeit noch Kraft finden, sich für die Gemeinschaft zu engagieren, wurde durch die Wortwahl und die Bildsprache anderes Engagement abgewertet. Diese Aussage markiert das Ende der aktuellen Kontroverse, hinterlässt aber Spuren im politischen Diskurs zwischen der Koalition und der Zivilgesellschaft. Die Debatte über die Balance zwischen traditionellem Ehrenamt und politischem Protest wird die politische Kommunikation in Brandenburg weiter prägen.