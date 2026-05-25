CDU-Bundestagsabgeordneter setzt sich für Öffnung Sondervermögen Infrastruktur für Häfen und Wasserstraßen ein

Der Maritime Koordinator der Bundesregierung, Christoph Ploß, betont die Bedeutung der Seehäfen und Wasserstraßen für die Exportwirtschaft, Energieversorgung und Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. Er fordert eine Öffnung des Sondervermögens Infrastruktur für Investitionen in die Seehafeninfrastruktur.

Ploß setzt sich für eine Öffnung des Sondervermögens Infrastruktur für Häfen und Wasserstraßen ein. Bislang sind die 300 Milliarden Euro, die der Bund in den kommenden 12 Jahren zur Verfügung stellt, vor allem für Straße und Schiene vorgesehen.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete betont, die schwarz-rote Bundesregierung habe bereits viel für die Seehäfen und die maritime Wirtschaft geleistet. Strukturell liegt der Finanzierungsbedarf in die Seehafeninfrastruktur bei circa 15 Milliarden Euro, wie eine Umfrage des Zentralverbands der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) unter seinen Mitgliedern ergeben hat.

Auch mit Blick auf vorgesehene Ausbaumaßnahmen an den Flüssen und Kanälen und wegen des Sanierungsstaus an Schleusen und Hebewerken sei die Öffnung des Sondervermögens ein dringend notwendiger Schritt, sagte der Geschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Binnenschifffahrt, Jens Schwanen





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