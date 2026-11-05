CDU-Chef Evers favorisiert Ilse Aigner als Bundespräsidentin

Stefan Evers empfiehlt CSUs Ilse Aigner als Nachfolgerin Steinmeiers. Die CDU erwartet Anfang nächster Woche eine Entscheidung zur Kandidatur für das Staatsamt.

Der Berliner CDU -Partei- und Fraktionschef Stefan Evers hat die bayerische CSU-Politikerin Ilse Aigner als hervorragende Kandidatin für das Amt des Bundespräsident en empfohlen. Evers betonte in einem Statement an die Deutsche Presse-Agentur, dass Aigner durch ihre Haltung, Herzlichkeit und ihren nahen Kontakt zur Realität überzeugt. Sie nehme andere Menschen ernst, spreche deutlich und gewinne Vertrauen, das über parteipolitische Grenzen hinweg reiche.

Aigner als Symbol der Zusammenführung

In einer Zeit, die Evers als aufgewühlt beschreibt, sei Deutschland stark auf eine Persönlichkeit angewiesen, die die Bevölkerung zusammenführt. Der Politiker erklärte klar seine Unterstützung dafür, dass Ilse Aigner die erste Bundespräsidentin des Landes werden könnte. Seine Äußerungen unterstreichen den wachsenden Druck innerhalb der unionsgeführten Politik, einen starken Namen für die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier zu finden, bevor die Bundesversammlung tagt.

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Parteipolitische Unterstützung für die Kandidatur

Hinter Evers positionieren sich mehrere einflussreiche Akteure der CDU. Aus Baden-Württemberg kommt Unterstützung von Landesvorsitzendem Manuel Hagel. Darüber hinaus haben drei Ministerpräsidenten aus den ostdeutschen Bundesländern ihre Zustimmung zu einer Nominierung der bayerischen Landtagspräsidentin gegeben. Auch der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD spricht sich explizit für Aigner aus und charakterisiert sie als perfekte Kandidatin für das hohe Staatsamt.

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Der politische Prozess und die Zeitplanung

Die entscheidende Bundesversammlung wird am 30. Januar 2027 in Berlin zusammentreten, um die Nachfolge des amtierenden Staatsoberhaupts zu regeln. Die CSU hat eine Kandidatur von Ilse Aigner bereits offiziell unterstützt. Innerhalb der Union wird die Frage nach dem passenden Gegenkandidaten oder der Bestätigung der Nominierung aktuell intensiv diskutiert, wobei verschiedene regionale Interessen in die Überlegungen einfließen.

Wartende Entscheidung der CDU-Führung

Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hatte am vergangenen Montag öffentlich für eine Frau als Bundespräsidentin plädiert, ohne jedoch einen konkreten Namen zu nennen. Eine definitive Entscheidung wird erwartet, sobald sich das CDU-Präsidium und der Parteivorstand in der ersten Woche des kommenden Monats mit der Personalie auseinandersetzen. Die Medien und die politische Öffentlichkeit warten gespannt auf die offizielle Bestätigung durch die Union.