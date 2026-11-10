CDU/CSU fordert Ende des Kindergeld-Exports nach EU-Ländern

Die Union fordert strenge Reformen beim Kindergeld im Ausland. Bis Ende 2025 erhalten fast 300.000 Kinder in der EU deutsche Leistungen, was jährlich rund eine halbe Milliarde Euro aus dem Bundeshaushalt abfließen lässt.

Die Union fordert eine grundlegende Neuregelung des Kindergeld-Export s in die Europäische Union, um Missbrauch zu stoppen und die Leistung an die lokalen Lebenshaltungskosten anzupassen. Bis Ende 2025 bezogen fast 300.000 Kinder, die im europäischen Ausland leben, deutsche Kindergeldzahlungen, was einen massiven Anstieg in den vergangenen Jahren darstellt und erhebliche finanzielle Belastungen für den deutschen Staat verursacht.

Hohe Exportvolumina und steigende Zahlen

Deutschland ist der Hauptexporteur von Kindergeldleistungen ins EU-Ausland, wobei jährlich etwa eine halbe Milliarde Euro aus den deutschen Sozialkassen über die Grenzen fließt, wie der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Günter Krings, gegenüber der Zeitung Bild betonte. Die Bundesagentur für Arbeit hatte der Partei BSW diese Daten auf Anfrage mitgeteilt, wonach sich die Zahl der Fälle Ende 2025 auf exakt 291.292 Kinder belief. Dieser Wert markiert eine drastische Zunahme im Vergleich zu den Anfangsjahren des vergangenen Jahrzehnts: Im Jahr 2011 gab es noch 103.559 derartige Fälle, bis zum Jahr 2015 stieg die Zahl bereits auf 158.169 an.

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Kritik an fehlender Anreizprüfung

Günter Krings warnte vor der offensichtlichen hohen Anreizwirkung, die dieses System vor allem in Richtung Südosteuropa ausübt, und betonte, dass man sehr naiv sein müsse, um die darin liegende Missbrauchsgefahr zu bestreiten. Er forderte eine unverzügliche Anpassung des europäischen Rechts, da es nicht hinnehmbar sei, dass für Kinder in Ländern mit niedrigeren Lebenshaltungskosten wie Bulgarien oder Rumänien Kindergeld in einer Höhe gezahlt wird, die sich an den Kosten in Deutschland orientiert. Krings erklärte eindeutig, dass man sich in Brüssel nicht länger vertrösten lasse und die politischen Freunde in der Europäischen Kommission sowie anderen EU-Staaten endlich verstehen müssten, dass Deutschland diese Entwicklung nicht länger mittrage.

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Forderungen der CSU nach strikten Maßnahmen

CSU-Innenexperte Stephan Mayer stellte gegenüber der Bild-Zeitung klare Forderungen auf, indem er verlangte, dass kein deutsches Kindergeld mehr für Kinder im Ausland gezahlt werden darf. Sollte diese Maßnahme aufgrund rechtlicher Hürden nicht schnell umsetzbar sein, plädierte er zumindest für eine strenge Anpassung der Zahlungen an die tatsächlichen Lebenshaltungskosten im jeweiligen Wohnland, da das Leben dort meist deutlich günstiger ist als in der Bundesrepublik.

Aktuelle Lage der Sozialleistungsregelungen

Bei der Beurteilung der europäischen Regelungen zu Sozialleistungen ist der Wohnsitz der Berechtigten ausschlaggebend, wobei das Land, in dem die Eltern arbeiten und in der Regel auch Steuern zahlen, den entscheidenden Faktor für die Leistungsberechtigung darstellt. Die aktuelle Debatte zeigt, dass diese Rechtslage in der Praxis zu den oben genannten massiven Ausfuhrvolumen geführt hat, welche die Union nun durch politische Intervention und Gesetzesanpassungen eindämmen will, um die deutschen Sozialsysteme zu entlasten und faire Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt wiederherzustellen.