CDU, CSU und SPD einig: Mehr Entlastung für Steuerzahler, Unterschiede bei SPD-Plänen

Die CDU, CSU und SPD sind sich einig, dass bei der Reform die meisten Steuerzahler weniger Steuern zahlen sollten als bisher. Die SPD sieht jedoch Unterschiede in den Entlastungen und Mehrbelastungen für verschiedene Einkommen. Die CDU-Pläne entlasten fast alle Steuerzahler, während die SPD-Pläne Mehrbelastungen für die oberen drei Prozent der Haushalte bedeuten würden. Die SPD sieht jedoch Entlastungen für alle mit weniger Einkommen.

Die CDU, CSU und SPD sind sich einig, dass bei der Reform der Großteil aller Steuerzahler weniger Steuern zahlen sollte als bisher. Die SPD sieht jedoch Unterschiede in den Entlastung en und Mehrbelastungen für verschiedene Einkommen.

Die CDU-Pläne entlasten fast alle Steuerzahler, während die SPD-Pläne Mehrbelastungen für die oberen drei Prozent der Haushalte bedeuten würden. Die SPD sieht jedoch Entlastungen für alle mit weniger Einkommen. Die CDU-Pläne würden rund 530 Euro, die SPD-Pläne rund 370 Euro sparen. Spitzeneinkommen würden mit den CDU-Plänen rund 1060 Euro, mit den SPD-Plänen rund 750 Euro sparen.

Die CDU-Pläne würden die Grenze für den Spitzensteuersatz von derzeit 69.879 Euro auf 85.000 Euro erhöhen, während die SPD die Grenze auf 83.600 Euro anheben würde. Beide Parteien würden den Reichensteuersatz von 45 auf 47,5 Prozent erhöhen. Die CDU-Pläne würden den Grundfreibetrag um 1000 Euro erhöhen, die SPD-Pläne würden ihn nicht erhöhen





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