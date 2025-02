CDU/CSU weiterhin vorn im Politbarometer - TV-Duell bringt keine Klarheit

Im aktuellen ZDF-Politbarometer führt die Union mit 30 Prozent deutlich an. Die AfD folgt mit 20 Prozent. Keine der Koalitionsoptionen konnte die Mehrheit der Befragten überzeugen.

CDU/CSU liegt mit 30 Prozent im aktuellen ZDF-Politbarometer weiterhin klar vorn. Die AfD hält mit 20 Prozent den zweiten Platz. Die SPD verbessert sich um einen Prozentpunkt und erreicht 16 Prozent. Die Grüne n verlieren einen Punkt und kommen auf 14 Prozent. Die Linken zulegen und liegen nun bei sieben Prozent. FDP und BSW erreichen unverändert vier Prozent und wären damit bei der nächsten Bundestagswahl nicht vertreten. Für das Politbarometer vom 11. bis 13.

Februar befragte die Forschungsgruppe Wahlen 1348 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte telefonisch und online. Die mögliche Fehlerquote der repräsentativen Befragung liegt im Bereich von zwei bis drei Prozent. Das TV-Duell hat den Wählern offenbar keine Klarheit in der Frage gebracht, wen sie als Kanzler sehen wollen: 27 Prozent der Befragten sehen in Merz den Kanzlerkandidaten mit am meisten Sachverstand, 21 Prozent nennen Olaf Scholz, 14 Prozent Robert Habeck und 13 Prozent Alice Weidel. Als besonders sympathisch wird Habeck mit deutlichem Abstand von 38 Prozent wahrgenommen. 14 Prozent finden Weidel besonders sympathisch, danach folgen Merz und Scholz mit jeweils 12 Prozent. Bei der Frage, wer künftig gemeinsam regieren soll, gibt es weiterhin kein Koalitionsmodell, das eine Mehrheit der Befragten überzeugen würde. Noch am häufigsten wird eine Koalition zwischen Union und SPD mit 39 Prozent positiv beurteilt. 44 Prozent würden ein solches Bündnis schlecht finden. Für eine SPD-geführte Regierung mit Grünen und Linken sprechen sich lediglich 30 Prozent aus, 60 Prozent bewerten diese Konstellation negativ. Ähnlich negativ wird eine Koalition aus Union und Grünen gesehen. 62 Prozent halten davon nichts, gut finden das 25 Prozent





CDU/CSU Afd SPD Grüne Linken

