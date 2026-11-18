Das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt ermittelt gegen CDU-Abgeordnete wegen des Verdachts auf Nötigung im Zusammenhang mit der geheimen Wahl des Landtagspräsidiums im Oktober.

Das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen-Anhalt hat ein formelles Ermittlungsverfahren gegen Abgeordnete der CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt eingeleitet. Der Kernvorwurf lautet Nötigung, der sich aus der Anordnung ergibt, eine eidesstattliche Versicherung abzugeben. Diese Erklärung sollte bescheinigen, dass die Unterzeichner bei der geheimen Wahl des Landtagspräsidiums am 6. Oktober nicht für die AfD-Kandidaten Tobias Rausch und Hans-Thomas Tillschneider gestimmt haben. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf den Vorwurf, durch die Aufforderung zur Abgabe dieser Erklärung das verfassungsrechtlich geschützte Wahlgeheimnis und das freie Mandat der Abgeordneten verletzt zu haben.

Details zur geheimen Abstimmung und Stimmendiskrepanzen

Die politischen Spannungen entstanden im Zusammenhang mit der Wahl des Landtagspräsidenten und seines Stellvertreters. Bei der Abstimmung erhielt Tobias Rausch vier Stimmen mehr, als die beiden im Landtag vertretenen Fraktionen der AfD und des BSW insgesamt verfügten. Dies legte den Schluss nahe, dass einzelne Mitglieder der CDU-Fraktion gegen ihr Stimmgewissen für Rausch votiert hatten. Ebenso erhielt Hans-Thomas Tillschneider fünf Stimmen mehr, als die AfD im Parlament sitzt, obwohl auch er von den eigenen Reihen der AfD sowie vom BSW als Kandidat nicht unterstützt wurde.

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Die Differenz zwischen den abgegebenen Stimmen und der tatsächlichen Fraktionsstärke war der Auslöser für die interne Kritik und die spätere Forderung nach einer eidesstattlichen Erklärung. Das LKA hat den Abgeordneten insgesamt 23 Fragen zur Vorbereitung der Anhörungen übermittelt. Diese Fragen zielen darauf ab, den Ursprung der Aufforderung zur Unterzeichnung der Erklärung zu klären und zu prüfen, ob Druck auf die Mandatsträger ausgeübt wurde. Die Ermittler wollen insbesondere wissen, wer die Idee zu dieser Maßnahme hatte und ob Konsequenzen angedroht wurden, falls die Abgeordneten die Erklärung nicht unterschreiben würden.

Rolle der CDU-Führung und interner Widerstand

Zentral für den Nötigungsvorwurf ist die Behauptung, die Drohung, das Mandat niederzulegen, sei Teil der Anordnung gewesen. Laut Nachrichtenmagazin Focus soll diese Maßnahme auf Initiative des parlamentarischen Geschäftsführers der CDU-Fraktion, Stefan Ruland, vorbereitet worden sein. Allerdings gab es in der Sitzung Mitte Oktober Widerstand innerhalb der eigenen Reihen. Einige Abgeordnete zeigten Ablehnung gegenüber dem Vorschlag, eine solche Erklärung abzugeben.

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Durch diesen internen Widerstand sei die Forderung schließlich von Stefan Ruland selbst wieder verworfen worden, wie sich nach Angaben von Teilnehmern der Sitzung ergibt. Die Staatsanwaltschaft Magdeburg bestätigte, dass mehrere Strafanzeigen im Zusammenhang mit dem Vorgang eingegangen sind. Die Ermittler untersuchen nun, ob die anfängliche Anordnung dennoch als Straftatbestand der Nötigung gewertet werden kann, da sie gegen das Wahlgeheimnis verstieß. Die Fraktionsführung der CDU hatte sich ursprünglich für die Unterstützung der AfD-Kandidaten entschieden, was zu massiven Vertrauensproblemen innerhalb der Partei führte.

Folgen für das politische Klima und rechtliche Schritte

Die Vorfälle haben das politische Klima im Landtag von Sachsen-Anhalt erheblich belastet. Die CDU-Fraktion gilt seitdem als zerstritten, was auch in früheren Konflikten um die Fraktionsführung sichtbar wurde. Nach der Landtagswahl setzte sich Marcel Schrodt in einer Kampfabstimmung gegen seinen Vorgänger durch, der die Fraktion seit 2022 führte. Die aktuellen Ermittlungen des LKA drohen diese ohnehin schon angespannten Verhältnisse further zu verschärfen. Die Frage, ob das Wahlgeheimnis durch die Forderung nach einer eidesstattlichen Erklärung ausgehöhlt wurde, bleibt ein zentrales juristisches Problem.

Tobias Rausch, der AfD-Landtagspräsident, hat nach Bekanntwerden der eidesstattlichen Erklärung eine eigene rechtliche Prüfung eingeleitet. Er sieht sich in seiner Position und der der AfD durch die Vorwürfe herausgefordert. Zudem steht im Dezember die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten an, bei der sich Ulrich Siegmund zur Wahl stellen wird. Die Ermittlungen des LKA könnten sich auf diese kommenden Verfahren auswirken, da die Glaubwürdigkeit der Abgeordneten und der Fraktionsdisziplin nun einer gerichtlichen Überprüfung unterzogen wird. Die Ergebnisse der Anhörungen werden voraussichtlich über die weitere politische Dynamik in Sachsen-Anhalt entscheiden.