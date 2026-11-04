CDU-Experte Frei warnt vor Steuererhöhungen und kalter Progression 2025

Thorsten Frei warnt vor steigenden Konsumsteuern und dem Verlust von bis zu sechs Milliarden Euro durch kalte Progression. Die schwarz-rote Koalition plant Anhebungen bei Tabak, Alkohol und Benzin.

Thorsten Frei, der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, gibt eine warnende Prognose für die finanzielle Lage der deutschen Bevölkerung ab. Im kommenden Jahr stehen Millionen Bundesbürger vor erheblichen Belastungen durch steigende Steuern beim Konsum und einer heimlichen Steuererhöhung bei den Löhnen. Diese Entwicklung wird durch das Fehlen von Wirtschaftswachstum in Deutschland verstärkt, was zu einem bitteren Umverteilungseffekt zwischen den Bevölkerungsgruppen führt.

Konkrete Steueranstiegen bei Konsumgütern

Die schwarz-rote Koalition hat konkrete Pläne für die Ankurbelung der Staatseinnahmen durch Steuermanipulationen vorgelegt. Zum Jahreswechsel soll die Tabaksteuer auf Zigaretten, Zigarren und ähnliche Erzeugnisse deutlich angehoben werden. Der aktuelle Steuersatz, der Mitte Oktober galt, wird dabei als Vergleichsbasis für diese Erhöhung herangezogen, was zu spürbaren Preisanstiegen am Schalter führen wird.

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Neben dem Tabaksektor sind auch alkoholische Getränke von den geplanten Änderungen betroffen. Die Bundesregierung beabsichtigt, Bier, Sekt und Schnaps einer höheren Besteuerung zu unterziehen. Diese Maßnahme zielt darauf ab, zusätzliche Einnahmen zu generieren, geht jedoch auf Kosten der Verbraucherbudgets und dürfte die Lebenshaltungskosten weiter in die Höhe treiben.

Auslauf des Benzinsubventionen und Haushaltskürzungen

Ein weiterer wichtiger Punkt in der aktuellen Energiepolitik ist das bevorstehende Ende von Subventionen im Kraftstoffbereich. Der Steuerrabatt auf Benzin und Diesel ist für den 1. Januar 2027 abgelaufen, was bedeutet, dass die Preise an den Tankstellen ohne diese Förderung steigen werden. Dies wird direkt die Mobilitätskosten für Privatpersonen und Unternehmen beeinflussen.

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Thorsten Frei betont zudem, dass der Haushaltsentwurf der Regierung verschiedene Einsparmaßnahmen enthält. Diese Kürzungen sind in der Bevölkerung höchst umstritten und finden bei den betroffenen Bevölkerungsgruppen keine Zustimmung. Es wird erwartet, dass die Bürger ihren Gürtel enger schnallen müssen, da die staatlichen Ausgabenkürzungen nicht mehr durch andere Mittel kompensiert werden können.

Massive Einbußen durch kalte Progression

Ein besonders gravierendes Phänomen, das sich direkt auf das Portemonnaie der Arbeitnehmer auswirkt, ist die kalte Progression. Thorsten Frei räumt ein, dass es bisher lediglich zu einem teilweisen Ausgleich dieser Progression kam. Ein vollständiger Ausgleich, der Arbeitnehmer vor den Steuermehrlasten schützen würde, wurde nicht zugesagt.

Die Folgen dieser politischen Versäumnisse sind messbar und signifikant. Arbeitnehmer in Deutschland haben insgesamt bis zu sechs Milliarden Euro weniger zur Verfügung, als ihnen eigentlich zustünde. Dieses Einkommensdefizit ist eine direkte Konsequenz der steuerpolitischen Entscheidungen und der daraus resultierenden Inflation, die die Steuerprogressionsschranken überzieht.

Wirtschaftsstagnation als Ursache für Sparzwang

Der Grund für diese harte wirtschaftliche Realität liegt in der anhaltenden Stagnation der deutschen Volkswirtschaft. Frei erklärt, dass es seit sieben Jahren kein nennenswertes Wirtschaftswachstum in Deutschland gibt. Diese Tatsache hat massive Auswirkungen auf die Staatsfinanzen, sowohl unmittelbar als auch mittelbar.

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Die fehlende Dynamik in der Wirtschaft führt dazu, dass es nichts Zusätzliches zu verteilen gibt, wenn die Ausgaben steigen. Insbesondere Ausgaben für die soziale Sicherung und für Arbeitslosigkeit belasten den Haushalt. Wenn die Bevölkerung einen Teil zusätzlich zugesprochen bekommen soll, muss diesem anderen Teil etwas weggenommen werden, da keine neuen Einnahmen durch Wachstum generiert werden können.

Zukünftige Perspektiven und politische Folgen

Die Situation beschreibt Frei als eine bittere Wahrheit, die nicht ignoriert werden kann. Die Kombination aus hohen Konsumsteuern, fehlenden Energie Rabatten und der kalten Progression belastet die Bürger gleichzeitig an mehreren Fronten. Es bleibt abzuwarten, wie die Bevölkerung auf diese Mehrfachbelastung reagieren wird und welche politischen Konsequenzen sich daraus für die kommende Zeit ergeben.

Während die Regierung mit Sparmaßnahmen und Steuererhöhungen auf die Haushaltslage reagiert, bleibt die Wirtschaftslage stabilisierungsbedürftig. Die Prognose von Thorsten Frei zeigt, dass ohne ein Comeback des Wirtschaftswachstums weitere Verteilungskämpfe um knappe Ressourcen wahrscheinlich sind. Die kommenden Jahre werden für viele Bundesbürger eine Phase der finanziellen Anpassung darstellen.