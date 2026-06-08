Berliner CDU‑Innenexperte Burkard Dregger und weitere Sicherheitsexperten sehen in der SPD ein erhöhtes Risiko, von der Muslimbruderschaft infiltriert zu werden, und fordern strengere Kontrollen.

Der Berliner Innenexperte der CDU, Burkard Dregger (62), warnt in einem Interview mit BILD, dass die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ( SPD ) Gefahr läuft, von islamistischen Gruppierungen unterwandert zu werden.

Laut Dregger gibt es innerhalb der SPD "mit wenigen Ausnahmen keine ausreichende Abgrenzung von islamistischen Bestrebungen". Auch Brandenburgs Innenminister Jan Redmann (46, CDU) äußert Alarm: "Wir müssen in Kommunen, Parteien und Verbänden aufhören, diese Akteure blauäugig zu verharmlosen.

" Sicherheitsexperten sehen das Thema seit Jahren unterschätzt. Insbesondere die Muslimbruderschaft (MB) strebe danach, gesellschaftlichen Einfluss zu gewinnen, indem sie politische Strukturen nutze und dabei das Ziel verfolge, eine islamische Ordnung nach Scharia zu etablieren, gesellschaftliche Akzeptanz zu erhalten und öffentliche Gelder für ihre verfassungsfeindliche Agenda zu beschaffen. Dregger erklärt, die MB nutze "die Freiheiten unseres Rechtsstaates aus, um genau diese Freiheiten abzuschaffen und ihr totalitäres, von der Scharia geprägtes Gesellschaftsbild zu zementieren".

Die Integrationsbeauftragte des Berliner Bezirks Neukölln, Güner Balci, berichtete bereits Ende 2025, dass Teile der SPD nicht willens seien, islamistische Strukturen konsequent zu bekämpfen. In einem Gespräch mit Dregger kritisierte sie den SPD‑Fraktionschef Raed Saleh (48) und sagte: "Wer nicht erkannt hat, dass wir ein wachsendes Islamismusproblem haben, bei dem die Muslimbruderschaft eine zentrale Rolle einnimmt, ist vielleicht Teil des Problems.

" Der Islamismus‑Experte Sascha Adamek (58), Autor des Buches 'Unterwanderung - Der politische Islam weiter auf dem Vormarsch', warnt vor einer "vorgetäuschten Liberalität", die hochrangigen Sozialdemokraten den Zugang zu ihren Amtszimmern ermögliche. Er sieht Parallelen zwischen den internen Strategiepapieren der MB und den Vorgängen innerhalb der SPD. Das gemäßigte Auftreten vieler Vertreter der Muslimbrüder dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, welche Ideologie die Organisation vertrete, so Sicherheitsexperten der Bundesregierung.

Häufig wird das traditionelle Motto der MB zitiert: "Gott ist unser Ziel, der Prophet ist unser Führer. Der Koran ist unsere Verfassung. Der Jihad ist unser Weg. Der Tod für Gott ist unser Wunsch.

" Innenstaatssekretär Christoph de Vries (51, CDU) appelliert an alle Regierungs- und Parteigremien, bei Verdacht auf Verbindungen zur Muslimbruderschaft äußerste Vorsicht walten zu lassen. Er betont, dass ein konsequentes Vorgehen gegen mögliche Unterwanderungsversuche notwendig sei, um die freiheitlich‑demokratische Grundordnung zu schützen. Die Debatte um die mögliche Islamismus‑Unterwanderung innerhalb der SPD spalte die politischen Lager.

Während einige Stimmen in der Union und in Sicherheitskreisen eine strengere Überwachung und klare Abgrenzung fordern, argumentieren andere, dass eine pauschale Beschuldigung die Gefahr birgt, muslimische Bürger zu stigmatisieren und die Integrationsbemühungen zu untergraben. Die Diskussion bleibt offen, doch die Warnungen der Experten zeigen, dass das Thema in den kommenden Monaten weiter an Brisanz gewinnen wird





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