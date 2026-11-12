CDU fordert sofortige Senkung der Stromsteuer und droht mit Haushaltsblockade

Spannungen in der Schwarz-Roten Koalition: Die CDU droht mit einer Blockade des Bundeshaushalts, falls die versprochene Senkung der Stromsteuer nicht zeitnah umgesetzt wird.

Die politische Koalition aus Union und SPD steht vor einer schweren Bewährungsprobe, da innerparteilicher Druck auf die schwarzen Partner wächst. Ohne eine unmittelbare Senkung der Stromsteuer droht die Union, den Koalitionsvertrag zu verletzen und damit ein handfestes politisches Problem zu provozieren. Die Situation spitzt sich zu, weil Abgeordnete der CDU und CSU das Einlenken ihrer Parteiführung im laufenden Verfahren scharf kritisieren.

Schärfste Kritik an der SPD-Strategie

Paul Ziemiak, der Generalsekretär des mächtigsten CDU-Landesverbands, hat seine Unzufriedenheit mit der aktuellen Politik der rot-grünen Bundesregierung deutlich artikuliert. Er warf der SPD vor, den direkten Bezug zu den alltäglichen Problemen der normalen Menschen im Land verloren zu haben. Während der Staat laut Ziemiak Rekordschulden aufnimmt und einen Rekordhaushalt aufstellt, sei das Einzige, was der Sozialdemokratie einfalle, neue Steuern zu erfinden, anstatt bestehende Lasten zu senken.

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Ziemiak betonte ausdrücklich, dass die Entlastung bei der Stromsteuer fest im Koalitionsvertrag verankert ist. Für ihn steht außer Frage, dass diese Maßnahme jetzt umgesetzt werden muss, um die Lebenshaltungskosten für Bürgerinnen und Bürger zu senken. Er warnte davor, dass die Menschen sich von der Union abwenden würden, wenn sie sich nicht endlich mit der SPD auf eine konkrete Lösung zur Bezahlbarkeit von Energie einigen.

Einheitliche Ablehnung im Fraktionskreis

Die Unruhe in der konservativen Fraktion ist groß und zeigt sich an der fast einhelligen Ablehnung des aktuellen Verhandlungsstands. Bei einer teils turbulenten Abendsitzung der CDU/CSU-Bundestagsfrion reagierte die Mehrheit der anwesenden Abgeordneten empört auf die Vorschläge der Koalitionspartner. Nach Informationen der Bild-Zeitung meldeten sich in der Sondersitzung mehr als 30 Abgeordnete zu Wort, und keiner von ihnen unterstützte das Verhandlungsergebnis mit der SPD.

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Die Sitzung dauerte bis tief in die Nacht, was die Schwere der innerparteilichen Debatten unterstreicht. Auch das CDU-Präsidium hatte die Entlastung bei der Stromsteuer erst vor wenigen Wochen ausdrücklich gefordert. Jetzt sieht sich die Führungsebene mit dem Widerstand ihres eigenen Wahlkampfthemas konfrontiert, das sie in den Koalitionsvertrag eingebracht hatte. Olav Gutting, der finanzpolitische Sprecher der Union, kritisierte weiter, dass sich die SPD bei ihren wichtigsten Forderungen durchgesetzt habe, während die Union bei ihren zentralen Anliegen leer ausgegangen sei.

Drohende Blockade des Bundeshaushalts

Infolgedessen wird in den Rängen der Union eine Komplettblockade des gesamten Bundeshaushalts nicht mehr ausgeschlossen. Diese eskalative Strategie soll als Druckmittel dienen, um die SPD zu einem Kurswechsel bei der Energiebesteuerung zu zwingen. Hendrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und ebenfalls einflussreicher Kopf der CDU, schloss sich der Linie an und forderte ein Ende der Blockadehaltung der Sozialdemokraten.

Die Forderung nach einer schnellen Einigung ist also nicht nur rhetorischer Natur, sondern wird mit konkreten politischen Konsequenzen unterfüttert. Sollte keine Lösung für die Senkung der Stromsteuer gefunden werden, droht ein politisches Patt im Bundestag. Dies könnte die Regierungsbildung und die Haushaltsplanung im weiteren Verlauf erheblich gefährden und zu weiteren politischen Instabilität führen.

Forderungen nach sofortiger Umsetzung

Die Position der Union ist dabei klar definiert: Die im Vertrag vereinbarte Steuerentlastung darf nicht durch neue Bürokratie oder andere Maßnahmen verwässert werden. Die betroffenen Abgeordneten argumentieren, dass die Energiepreise eine der Hauptbelastungen für Haushalte und Unternehmen darstellen. Eine verzögerte Umsetzung würde das Vertrauen in die Koalition nachhaltig beschädigen.

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Ziemiak forderte die SPD-Führung daher auf, "sich zusammenzureißen" und gemeinsam mit der Union eine funktionierende Lösung zu finden. Die Zeit drängt, da die politischen Spannungen innerhalb der Regierungskoalition zunehmen und die Öffentlichkeit zunehmend auf Maßnahmen zur Entlastung der Bevölkerung wartet. Ohne eine klare Zusage der Sozialdemokraten bleibt die Lage angespannt und das Risiko von Haushaltsstopps steigt.