CDU fordert Verbot des Straßenstrichs an der Kurfürstenstraße in Berlin

Die Situation auf dem Berliner Straßenstrich in der Kurfürstenstraße eskaliert durch Drogen wie Fentanyl und Crystal Meth. Die CDU fordert ein generelles Verbot für Straßenprostitution, während Anwohner über Gewalt, Verwahrlosung und Kriminalität klagen.

Der Straßenstrich in der Kurfürstenstraße in Berlin existiert seit Jahrzehnten. Die Probleme mit Gewalt und Verwahrlosung unter den suchtkranken Prostituierten haben sich in den letzten zwei Jahren durch den Konsum neuartiger Drogen wie Fentanyl und Crystal Meth drastisch verschärft.

Amtlich sind in Berlin 2224 Prostituierte gemeldet. Obwohl der Kauf von Sex in Deutschland legal ist, soll der Straßenstrich in der Hauptstadt vom Stadtplan verschwinden. Dirk Stettner, Fraktionschef der CDU, fordert ein generelles Verbot für Straßenstriche in ganz Berlin. Er argumentiert, dass die Frauen unter unzumutbaren hygienischen Bedingungen ausgebeutet würden und Kinder und Jugendliche direkt mit gekauftem Sex, Drogen und Gewalt konfrontiert seien.

Im Gegensatz zu Bordellen, in denen es Kontrollen, mehr Sicherheit und Hygiene gebe, herrsche auf der Straße ein desolater Zustand. Der derzeit einzige Rotlicht-Kiez Berlins, nur 1,5 Kilometer vom Kaufhaus des Westens entfernt, sei keine glamouröse Meile wie die Reeperbahn. Katharina Senge, CDU-Abgeordnete und Wahlkreis-Büroinhaberin in einer Seitenstraße, beschreibt die Situation als problematischste Elendsprostitution. Frauen müssten auf der Straße nächtigen und sexuelle Dienstleistungen für Drogen anbieten.

Männer würden alles beobachten, nichts sei freiwillig oder selbstbestimmt. Sie hat bereits Alarmbriefe an die Innensenatorin und die grüne Bezirks-Bürgermeisterin geschickt, jedoch ohne Reaktion. Die Kriminalitätsrate ist hoch: 14 Straftaten werden täglich gemeldet. Drogensucht, Obdachlosigkeit und Vermüllung prägen das Viertel und lassen die Anwohner verzweifeln.

Die Süchtigen agieren unkontrolliert und gewalttätig. Passanten würden vom Rad geschubst, angespuckt. Ralf Beißwenger, Anwohner, berichtet, dass in seiner Tiefgarage bereits alles verrichtet wurde und nachts Pornofilme gedreht werden könnten. Supermarktbesitzer Sulaf Ahmed hat 2025 in seinen drei Märkten allein 500 Diebstähle angezeigt, ein Anstieg um 50 Prozent.

Er gibt monatlich 9000 Euro für Detektei und Security aus. Eine ehemalige Grünen-Initiative für mehr Würde hat als Relikt sogenannte Verrichtungsboxen ohne Wasser zum Händewaschen hinterlassen, in denen Frauen für wenig Geld sexuelle Dienstleistungen anbieten. Diese Boxen stoßen auf Kritik. Die Mehrheit der Prostituierten stammt aus Osteuropa, vor allem aus Ungarn, Rumänien und Bulgarien.

Eine Krankenschwester versorgt sie nachts mit sauberen Nadeln und Kondomen. Vorgeschriebene bezirkliche Kontrollen der Anmeldungen und Beratungen der Prostituierten finden nicht statt. Andere Städte wie Braunschweig haben bereits ein Verbot für Straßenprostitution erlassen, um Jugend und öffentlichen Anstand zu schützen. Die Berliner CDU will ein solches Verbot nach der Wahl durchsetzen





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