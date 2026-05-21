CDU-Generalsekretär: "Die Krisen-Koalition muss jetzt die Kurve kriegen"

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann betont die Notwendigkeit, Ergebnisse zu liefern und die Krisen-Koalition zur Kurve zu kriegen. Er spricht von der Notwendigkeit, schneller und besser zu werden, insbesondere bei der Reform des Bürgergeldes.

Die Regierung stürzt in Umfragen immer weiter ab. Jetzt wollen CDU /CSU und SPD sich zusammenraufen – wieder einmal. Kriegt die Krisen-Koalition jetzt die Kurve? CDU -Generalsekretär Carsten Linnemann im BILD-Interview.

"Am Ende ist es entscheidend, dass Sie regieren, dass Sie Streit nicht zulassen und – dass Sie Ergebnisse liefern. Und da haben wir einiges erreicht. Es ist sehr zäh gewesen, wenn Sie beispielsweise an die Reform des Bürgergeldes denken. Wir müssen trotzdem schneller werden, besser werden und Ergebnisse müssen geliefert werden.





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