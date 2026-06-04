Carsten Linnemann spricht sich gegen Paragraf 188 aus und kritisiert die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Zudem fordert er höhere Einsparungen im Bundeshaushalt und lehnt Steuererhöhungen für Mittelstand ab.

CDU -Generalsekretär Carsten Linnemann hat sich deutlich gegen die Anwendung des umstrittenen Straftatbestands der Politik erbeleidigung ausgesprochen. In der Sendung 'Stimme am Morgen' von Welt-TV forderte er die Abschaffung von Paragraf 188.

Linnemann betonte, dass die Menschen den Kopf schütteln über solche Verfahren und dass Politiker mit einem raueren Umgangston umgehen können müssten. Schließlich wüssten sie, dass das keine Puppenstube sei. Er verwies auf einen aktuellen Fall, bei dem ein Gericht wegen der Bezeichnung 'Lügenfritz' eine Strafe in Höhe eines Monatsgehalts verhängt hatte. Für Linnemann ein klares Warnsignal: Wenn schon bei solchen Begriffen zur Staatsanwaltschaft gegangen werde, höre es einfach auf.

Linnemann sieht dadurch das Vertrauen der Bürger in die Meinungsfreiheit gefährdet. Viele hätten das Gefühl, die Meinungsfreiheit werde eingeschränkt, und manche würden schnell in die rechte Ecke gestellt. Das sei nicht gut für eine Demokratie. Er argumentiert, dass die Meinungsfreiheit bereits durch das Grundgesetz ausreichend geschützt sei.

Alles, was darüber hinausgehe, verschärfe die politische Stimmung nur weiter. Die Debatte zeigt die grundsätzliche Frage, wie weit die Meinungsfreiheit in einer demokratischen Gesellschaft reichen darf und wo die Grenzen des Strafrechts liegen.

Darüber hinaus äußerte sich Linnemann zur Haushaltspolitik. Die von der Bundesregierung angeordnete Sparrunde, wonach die Ministerien ein Prozent ihrer Etats einsparen sollen, reicht ihm nicht aus. Das sei zu wenig, man könne locker auf drei Prozent gehen und habe dann mehr als zehn Milliarden Euro für eine Steuerreform. Bei der geplanten Steuerreform pocht die Union weiter auf Entlastungen.

Steuererhöhungen lehne die Partei grundsätzlich ab. Linnemann räumte jedoch ein, dass man irgendwo einen Kompromiss finden müsse. Eine stärkere Belastung von Mittelstand und Mittelschicht komme für die Union nicht infrage. Während die Union zuletzt Bereitschaft für eine höhere Besteuerung sehr hoher Einkommen signalisiert hatte, lehnt sie sowohl einen höheren Spitzensteuersatz als auch eine stärkere Belastung großer Erbschaften weiterhin ab.

Diese Positionen zeigen den Spagat zwischen notwendigen Einsparungen und dem Wunsch nach Steuerentlastungen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Politikerbeleidigung Meinungsfreiheit Steuerreform CDU Carsten Linnemann

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die Abschaffung der 50+1-Regel: Wirtschaftliche Chancen und finanzielle Risiken für den deutschen FußballDie Abschaffung der 50+1-Regel hätte aus wirtschaftlicher und finanzieller Sicht massive Auswirkungen auf den deutschen Fußball.

Read more »

Linnemann: Regierung kann noch mehr sparenBERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sieht beim Sparen seitens der Bundesregierung noch deutlich Luft nach oben. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hatte alle Ministerien aufgerufen

Read more »

Linnemann: Bundesregierung kann noch mehr sparenCDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sieht beim Sparen seitens der Bundesregierung noch deutlich Luft nach oben.

Read more »

Linnemann warnt vor Belastung der MittelschichtBerlin - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat davor gewarnt, bei allen Sozial- und Steuerreformen immer nur die Normal- und Besserverdiener zur Kasse zu bitten.'Es gibt Menschen, die sind sehr wohlhabend

Read more »