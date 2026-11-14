Die CDU Hamburg lehnt die Asphaltierung der Grandwege an der Elbe ab. Statt Versiegelung fordern die Konservativen den Erhalt der traditionellen Schotterwege als Beitrag zur Klimaanpassung und zum Naturschutz in Hamburg.

Die Christlich Demokratische Union (CDU) in der Hamburg ischen Bürgerschaft hat sich entschieden gegen Pläne zur Asphaltierung der traditionellen Grandwege in Hamburg ausgesprochen. Die Fraktion fordert in einem neuen Antrag für die nächste Sitzung der Bürgerschaft den konsequenten Erhalt dieser Schotterpfade, insbesondere entlang des Elbufer s. Dabei geht es den Konservativen nicht nur um den Erhalt des Stadtbildes, sondern auch um eine nachhaltige Stadtplanung, die den Naturschutz priorisiert.

Konflikt um Asphaltierung des Elbufers

Der Konflikt entzündet sich an den Sanierungsplänen des Bezirks Altona, die Teile des am Elbufer verlaufenden Weges asphaltieren wollen. Betroffen sind unter anderem Abschnitte am Hans-Leip-Ufer sowie Bereiche östlich des Hirschparks. Diese Pläne stehen im direkten Widerspruch zu den Vorgaben des rot-grünen Senats, der mit dem Programm "Abpflastern" versucht, versiegelte Flächen in der Stadt zu entsiegeln. Ziel dieser Politik ist es, die Stadt grüner zu gestalten und den Auswirkungen von sommerlicher Überhitzung entgegenzuwirken.

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Anke Frieling kritisiert Klimapolitik

Anke Frieling, die Stadtentwicklungsexpertin der CDU, äußerte sich scharf zu der strategischen Ausrichtung der aktuellen Verwaltungspolitik. Sie warf der rot-grünen Regierung vor, beim Abpflastern mit dem Goldenen Spaten zu feiern, während gleichzeitig intakte Grandwege am Elbuferwanderweg und in Wohnquartieren unter Asphalt und Betonplatten versiegelt würden. Frieling betonte, dass es das Gegenteil von konsequenter Klimaanpassung sei, mit viel Steuergeld Flächen zu versiegeln, um sie in absehbarer Zeit wieder teuer zu entsiegeln.

Schutz der Naherholungsgebiete

Die CDU warnt eindringlich davor, dass naturnahe Erholungsorte an der Elbe zu reinen Rennstrecken für den Radverkehr verkommen könnten. Der Antrag der Fraktion unterstreicht, dass der Elbuferwanderweg zuallererst ein Ort der Naherholung ist, an dem Menschen spazieren gehen, joggen und die besondere Landschaft entlang des Flusses genießen sollen. Die CDU räumt ein, dass Radfahrer die Wege selbstverständlich nutzen können, lehnt jedoch die Forderung ab, jeden Abschnitt für möglichst schnelles Radfahren asphaltieren zu müssen.

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Alternative Routen für Radfahrer

Frieling verwies in ihrer Argumentation darauf, dass für den schnellen Radverkehr bereits infrastrukturelle Alternativen existieren. Direkt neben dem Elbuferweg verläuft zwischen Ottensen und Blankenese die Elbchaussee, die als passende Strecke für den schnellen Radverkehr dient. Die CDU fordert daher ein verbindliches Erhaltungsgebot für Hamburgs Grandwege. Dieses Gebot soll sicherstellen, dass der Erhalt der Wege nicht mehr diskutiert werden muss, sondern vielmehr eine Zerstörung dieser Strukturen zukünftig unmöglich gemacht wird.

Auswirkungen auf weitere Bauvorhaben

Die Bedenken der CDU beschränken sich nicht nur auf die städtischen Pfade, sondern betreffen auch infrastrukturelle Großprojekte. So droht auch das aus Bundesmitteln finanzierte Teilstück des Radwegs zwischen dem Elbstrand Wittenbergen in Rissen und der Landesgrenze nach Schleswig-Holstein einer Verbreiterung und zusätzlichen Versiegelung. Die Partei sieht hier eine Gefahr für die ökologische Integrität der Landschaft und will die Bürgerschaft bewegen, diesem Trend durch klare rechtliche Vorgaben entgegenzuwirken.