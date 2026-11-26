Nach Frank Thelens Kritik an Friedrich Merz debattieren Leser über Wahlversprechen, Führung und Koalitionszwänge.

Frank Thelen hatte Friedrich Merz im Wahlkampf unterstützt. Jetzt kritisiert der Unternehmer bei „Maischberger“ dessen Reformbilanz. Viele FOCUS-online-Leser teilen seine Enttäuschung; andere halten Thelens Verwunderung für überraschend.

Frank Thelen hat in der Sendung „Maischberger“ Bundeskanzler Friedrich Merz scharf kritisiert. Der Techniker-Investor, der Merz im Bundestagswahlkampf unterstützt hatte, vermisst versprochene Reformen und zeigt sich von der Arbeit des Kanzlers enttäuscht. In der FOCUS-online-Community teilen viele Leser seine Kritik und werfen Merz vor, frühere Zusagen nicht einzuhalten. Andere halten Thelens Enttäuschung für wenig überraschend.

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Einige machen dagegen die SPD und die Zusammenarbeit in der Koalition für den aus ihrer Sicht ausbleibenden Kurswechsel verantwortlich. Ein Großteil der Leser teilt Frank Thelens Enttäuschung über den Kanzler. Sie vergleichen Merz' Ankündigungen vor der Wahl mit den Ergebnissen seiner bisherigen Kanzlerschaft. Einige fordern daher Neuwahlen.