CDU-Kandidatur: Merz steht unter Druck, Ilse Aigner als Bundespräsidentin zu nominnieren

Friedrich Merz muss das CDU-Präsidium überzeugen, Ilse Aigner zur Bundespräsidentin zu küren. Trotz massiver Unterstützung drohen Turbulenzen, falls er die Alternative Julia Klöckner vorschlägt.

Der Kanzler der Union, Friedrich Merz, befindet sich in einer schwierigen politischen Situation, in der er seine eigene Partei, die Schwesterpartei CSU, den Koalitionspartner SPD sowie die gesamte Bevölkerung von seiner Kandidatenstrategie überzeugen muss. Dieses Dilemma wird sich verschärfen, falls er am kommenden Sonntag dem CDU-Präsidium bei einem Abendessen tatsächlich vorschlägt, die CSU -Politikerin Ilse Aigner zur ersten Bundespräsidentin der deutschen Geschichte zu machen. Ein solcher Schritt würde ihn als denjenigen erscheinen lassen, der die offensichtliche Entwicklung erst als Letzter erkannt hat.

Dynamik um die Aigner-Kandidatur im Überblick

Die Unterstützung für Ilse Aigner ist von einer anfänglichen Welle zu einem unübersehbaren Tsunami angewachsen, der insbesondere auch innerhalb der CDU massive Wellen schlägt. Viele Funktionäre fragen sich längst nicht mehr, ob Aigner kandidieren wird, sondern nur noch, wie der Kanzler die Bekanntgabe mit möglichst geringem Gesichtsverlust vollziehen kann. Diese Entwicklung ist das Ergebnis einer strategischen Kampagne, die Markus Söder orchestriert hat, während Friedrich Merz das Thema lange Zeit hat laufen lassen. Plötzlich wirkt Aigner nun als die natürliche Kandidatin, auf die man sich bereits vor Monaten geeinigt zu haben scheint.

Also read Merz unter Druck: CSU holt sich prominente Unterstützung für Ilse Aigner

Die Liste der offiziellen Befürworter wächst täglich weiter an. Seit Mittwochabend unterstützen die drei CDU-Ministerpräsidenten aus den neuen Bundesländern, Mario Voigt, Michael Kretschmer und Sven Schulze, die CSU-Politikerin öffentlich und nachdrücklich. Darüber hinaus haben sich prominente Parteimitglieder wie Ina Scharrenbach, Präsidiumsmitglied und Heimatministerin in Nordrhein-Westfalen, Stefan Evers, Partei- und Fraktionschef in Berlin, sowie Dennis Thering, Landesvorsitzender in Hamburg, für Aigner ausgesprochen. Auch Jan Redmann, Landesvorsitzender und Vize-Ministerpräsident in Brandenburg, sowie Manuel Hagel, Innenminister und Landesvorsitzender in Baden-Württemberg, zählen zu den Unterstützern. Selbst außerhalb der Union, bei der SPD und den Grünen, herrscht erhebliche Sympathie für diese Kandidatur.

Ablehnung der Klöckner-Alternative als Risikofaktor

Für Friedrich Merz wäre die Nominierung von Julia Klöckner, die zuletzt als alternative Kandidatin gehandelt wurde, ein enormes politisches Risiko, das er nicht eingehen kann. Der Podcast "Machtwechsel" berichtete, dass Armin Laschet intern für Klöckner wirbt, um selbst in das Bundestagspräsidium aufzurücken, was auch in Parteikreisen bestätigt wird. Dennoch gilt Klöckner bei der SPD als komplett unvermittelbar und als indiskutable Option, was dem Koalitionspartner unmissverständlich klargemacht wurde. Zudem haben die Sozialdemokraten ihr den Besuch des Berliner CSD auf dem Bundestag ohne Regenbogenfahne nicht verziehen, was die ohnehin vorhandene Kritik an ihrer Haltung weiter vertieft.

Advertisement

Koalitionsdynamik und weitere Unterstützer

Auch aus anderen Lagern gibt es Hinweise auf die Machbarkeit der Aigner-Kandidatur, wobei Unionsfraktionschef Thorsten Frei der CSU-Politikerin indirekt seine Zustimmung erteilte. Er betonte gegenüber der "Bild"-Zeitung, dass Ilse Aigner durch viele Jahrzehnte in der bayerischen und deutschen Politik bewiesen habe, dass sie eine ganz hervorragende Personalie ist. Nur wenige namhafte Politiker ziehen sich aus der Pflicht zurück, so wie Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst, der sich öffentlich nicht auf einen Namen festlegen möchte. Diese Zurückhaltung ist jedoch die Ausnahme, da der Druck auf Merz, sich der Mehrheit anzuschließen, ständig zunimmt.

Zeitplan und bevorstehende Entscheidungsfindung

Der Kanzler verweist weiterhin auf ein Verfahren, dessen Kontrolle er jedoch längst nicht mehr innehat, da die Dynamik außer Kontrolle zu geraten droht. Am kommenden Sonntag will er dem Parteipräsidium bei einem Abendessen im Konrad-Adenauer-Haus seinen offiziellen Vorschlag unterbreiten. Dieser Termin ist entscheidend, da die Runde am darauffolgenden Montag erneut zusammenkommen soll. Erst im Anschluss daran wird der deutlich größere Bundesvorstand tagen, um die Weichen für die weitere Kandidatenauswahl zu stellen. Alle Optionen deuten darauf hin, dass der Weg zu Ilse Aigner ohnehin bereits geebnet ist, sodass eine Abweichung von diesem Kurs als hochgradig unwahrscheinlich gilt.