Claudia Wittig setzt sich für einen „Magdeburger Weg“ ein. Sie verspricht mehr Offenheit, wechselnde Mehrheiten und eine neue politische Kultur. Doch wie soll daraus eine verlässliche Regierung für Sachsen-Anhalt entstehen, fragt sich Sven Schulze in seinem Gastkommentar.

Claudia Wittig setzt sich für einen „Magdeburger Weg“ ein. Sie verspricht mehr Offenheit, wechselnde Mehrheiten und eine neue politische Kultur. Doch wie soll daraus eine verlässliche Regierung für Sachsen-Anhalt entstehen, fragt sich Sven Schulze in seinem Gastkommentar.

Lesen Sie hier den Gastkommentar von Claudia Wittig auf den Sven Schulze antwortetSven Schulze ist geschäftsführender Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt und CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag in Magdeburg Auch wir als CDU haben bei der Landtagswahl nicht genügend Menschen überzeugt. Das Wahlergebnis lässt daran keinen Zweifel. Wir sollten besser zuhören, unsere Entscheidungen hinterfragen und klarer zeigen, wofür wir stehen. Wir sind offen für neue Ansätze.

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Das heißt aber nicht, dass wir jede Schlussfolgerung von Frau Wittig teilen. Die AfD ist stärkste Kraft geworden. Das erkennen wir an. Darüber gibt es keine Diskussion.