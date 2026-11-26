Nach dem Streit um die Stromsteuer droht Schwarz-Rot die nächste Eskalation: Bei der „Rente mit 63“ und Steuerentlastungen beharren SPD und Union auf ihren Forderungen. Der Haushalt gerät unter Druck. Manch ein Abgeordneter bereitet sich auf das Koalitionsende vor.

Nach dem Streit um die Stromsteuer droht Schwarz-Rot die nächste Eskalation: Bei der „Rente mit 63“ und Steuerentlastungen beharren SPD und Union auf ihren Forderungen.

Der Haushalt gerät unter Druck. Manch ein Abgeordneter bereitet sich auf das Koalitionsende vor. Merz ließ sich dann doch zum Bleiben überreden. Die Senkung der Stromsteuer kam.

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Doch damit sind die Streitereien in der Koalition nicht vorbei. Bei den Themen Rentenreform und Steuern droht neuer Krach. Konkret geht es um die abschlagsfreie Rente ab 45 Beitragsjahren und die sogenannte „kalte Progression“. Beide Konflikte haben das Potential, dass wegen ihnen der Haushalt für 2027 auf den letzten Metern noch scheitert.