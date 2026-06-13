CDU-Parteitag in Sachsen-Anhalt: Kontroverses Foto sorgt für Diskussionen über AfD-Abgrenzung

Ein Schnappschuss zwischen CDU-Landtagsfraktionschef Guido Heuer und dem AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund wirft Fragen zur politischen Distanz auf und überschattet den Parteitag in Dessau.

Der jüngste Parteitag der CDU in Sachsen-Anhalt , welcher im geschichtsträchtigen Hugo-Junkers-Saal in Dessau stattfand, war eigentlich darauf ausgerichtet, die strategischen Weichenstellungen für die kommende Landtagswahl am 6.

September zu setzen. Im Zentrum der Agenda stand die Verabschiedung und Diskussion eines neuen Regierungsprogramms, das die Partei als fundierte Antwort auf die aktuellen Herausforderungen des Landes präsentieren wollte. Doch die politische Substanz der geplanten Debatten wurde schnell von einer emotional geführten Diskussion über ein einziges Pressefoto überlagert.

Dieses Bild, das in den sozialen Medien und unter den Delegierten für erhebliches Aufsehen sorgte, zeigt den Spitzenkandidaten der AfD, Ulrich Siegmund, gemeinsam mit dem CDU-Landtagsfraktionschef Guido Heuer während eines Wahlforums in Halberstadt. Die Optik des Schnappschusses ist dabei höchst ambivalent: Während Siegmund lachend ein Mikrofon an Heuer überreicht, hat dieser seinen Arm freundschaftlich um die Schulter seines politischen Gegners gelegt.

In einem hochemotionalen Wahlkampf, in dem die Abgrenzung zu rechtspopulistischen Kräften eine zentrale Rolle spielt, wirft eine solche Szene zwangsläufig Fragen über die tatsächliche politische Distanz der CDU zur AfD auf. Angesichts der aufkommenden Kritik und der Fragen von Medienvertretern, insbesondere durch das Blatt BILD, sah sich Guido Heuer gezwungen, die Situation klarzustellen. Er wies jegliche Interpretation einer politischen Annäherung oder gar einer Verbrüderung entschieden zurück.

Heuer argumentierte, dass die visuelle Darstellung des Fotos in keiner Weise die inhaltliche Realität des Gesprächs widerspiegle. Vielmehr habe es sich um eine klare Konfrontation gehandelt, bei der er die Aussagen von Ulrich Siegmund scharf kritisiert habe. Laut Heuer habe der AfD-Vertreter während der Diskussion falsche Tatsachen behauptet, woraufhin Heuer ihm das Mikrofon quasi aus der Hand genommen habe, um den Fakten entgegenzutreten.

Das Lächeln Siegmunds auf dem Foto sei aus dieser Sicht lediglich eine oberflächliche Geste, die nichts am harten Kern der politischen Auseinandersetzung ändere. Damit versucht Heuer, den Vorwurf einer mangelnden Abgrenzung zu entkräften und das Bild als Momentaufnahme eines hitzigen, aber professionell geführten Streits darzustellen. Die Debatte um das Foto greift zudem eine tieferliegende strategische Diskussion innerhalb der CDU auf.

Während der Begriff der Brandmauer, also die vollständige Verweigerung jeglicher Kooperation mit der AfD, von Heuer explizit abgelehnt wird, verweist er stattdessen auf die etablierte Parteilinie der Abgrenzung ohne vollständige Ausgrenzung. Dies bedeutet, dass man sich inhaltlich und politisch klar von der AfD distanziert, aber den demokratischen Prozess und die parlamentarische Realität nicht ignoriert. Die bestehenden Unvereinbarkeitsbeschlüsse der Partei bleiben dabei unangetastet, was signalisieren soll, dass eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen ist.

Das Ziel der CDU in Sachsen-Anhalt bleibt es, die Wahl aus eigener Kraft zu entscheiden und die Regierungsfähigkeit unter Beweis zu stellen, ohne sich auf instabile oder ideologisch problematische Bündnisse einlassen zu müssen. Interessanterweise spiegelte sich diese Spannung in der offiziellen Parteitagsrede wider, in der Heuer das Thema AfD nahezu vollständig ausblendete.

Anstatt den politischen Gegner direkt anzugreifen oder sich in einer öffentlichen Auseinandersetzung zu verlieren, konzentrierte er sich auf den internen Zusammenhalt der CDU und verwies auf aktuelle Umfragen, die ihn weiterhin als favorisierten Regierungschef in den Augen vieler Bürger ausweisen. Seine Strategie besteht darin, sich nicht auf einen destruktiven Wettbewerb einzulassen, bei dem Parteien primär gegenseitig schlechtreden. Stattdessen wolle er den Fokus auf die tatsächliche politische Arbeit für das Land legen.

Durch diese Taktik hofft die CDU, den Wählern zu zeigen, dass sie die kompetente Alternative zu den populistischen Versprechen der Konkurrenz darstellt und dass echte Politik nicht durch Show-Effekte, sondern durch stabile Konzepte und Verlässlichkeit definiert wird





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