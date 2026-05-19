Die Berliner Regierung sieht die steigende Zahl von Fußball-Fans, die Verkehrszeichen mit Vereinssticker beschmieren, als ernsthafte Gefahr. Straßenschilder mit UEFA-Symbolen könnten Leben kosten. Politiker schlagen eine Ballaballa-Gebühr von 250 Euro für Beschädigung von Schildern vor und warnen vor Gefahren.

Im gesamten Bundesgebiet zeigen Fußballfans ihre Leidenschaft auf sehr kreative und manchmal illegale Weise – nicht nur in den Stadien, sondern auch auf öffentlichen Straßen.

Bierduschen, Pyrotechnik und eine beeindruckende Präsenz von Vereinssticker-Sammlern auf Verkehrsschildern sind nur einige der überraschenden Begleiterscheinungen des Fußballfiebers. Besonders in Berlin sorgen diese Aufkleber für Aufregung: Die Regierung betont, dass dies die Verkehrssicherheit gefährdet und arbeitet an härteren Strafen.

„Die Platzierung von Aufklebern auf Verkehrszeichen geht viel zu weit und kann rechtlich sogar als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr (§ 315b StGB) gewertet werden“, warnt der Berliner CDU-Politiker Lars Bocian (56), Leiter des Verkehrsausschusses. Seiner Ansicht nach gefährden das verzögerte Erkennen und falsche Interpretation von Schildern die Sicherheit aller. Allein in Steglitz-Zehlendorf wurden in den letzten drei Jahren rund 1600 beschmutzte Schilder ausgetauscht, Kosten: 150.000 Euro.

Dabei sind die Aufkleber entsprechend der Signalfarben rot, blau oder weiß-farbig und häufig mit Vereinsymbolen verziert. Diese werden vorzugsweise in der kommunalen Umgebung der Stadien von Hertha BSC oder Union Berlin platziert, besonders in Kreuzberg. Das Problem ist nicht auf Jugendliche oder Ultras beschränkt, meint Männer-Psychologe Michael Klein: „Hier geht es um Macht und Kontrolle. Bei den Aufklebern handelt es sich um eine Demonstration, indem das öffentliche Revier mit Vereins-Identität markiert wird.

“ Experten wie Prof. Thomas Lange von der Universität Würzburg mahnen zur Vorsicht bei Repression. „Ein härteres Vorgehen des Staates gegen diese Symbolik würde nur das Gegenteil bewirken und den Wettkampf unter Fangruppen weiter anheizen. “ Dennoch planen CDU-Politiker strengere Kontrollen und Strafen ab 250 Euro. Die Debatte um Nationalsozialsticker verdeutlicht den seltenen Konflikt zwischen Fußballkultur und öffentlichem Raum.

Während die meisten Fußballfans friedlich feiern, zeigt sich in so leichtfertigen Handlungen, wie schwach das Bewusstsein für öffentliche Räume ist – und vor allem, wie sehr sich Fußballfans davon angezogen fühlen, eine eigene Kultur zu entwickeln, die weit über ein sportliches Event hinausgeht





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