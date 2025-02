CDU-Politiker fordert Förderentzug für Demokratie-Demonstrationen

Ein CDU-Politiker fordert den Förderentzug für Vereine, die gegen die CDU demonstrieren. Middelberg argumentiert, dass diese Demonstrationen nicht mehr allgemein pro-demokratisch seien, sondern parteipolitisch. Die Allianz für Menschenrechte kritisiert die Äusserungen des CDU-Politikers als Drohung gegen die Meinungsfreiheit.

Ein solches Verhalten sei ganz sicher nicht mehr gemeinnützig und auch nicht förderungswürdig durch Steuermittel der Allgemeinheit, so Middelberg. Er bezog sich auf die Demonstrationen, bei denen die Union für eine gemeinsame Abstimmung mit der SPD warb. Demonstrationen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus seien völlig in Ordnung, sagte Middelberg der »NOZ«. Doch Demonstrationen gegen die CDU und Friedrich Merz seien »nicht mehr allgemein pro Demokratie , sondern schlicht parteipolitisch«.

Die aktuelle Rechtspraxis sieht vor, dass Vereine, die als gemeinnützig anerkannt und dadurch steuerlich begünstigt sind, durchaus politisch aktiv werden dürfen, einen Einfluss auf die politische Willensbildung nehmen. Allerdings dürfen sie keine bestimmte Partei fördern. Die Regeln hat der Bundesfinanzhof festgelegt. Als Haushaltsexperte seiner Fraktion forderte Middelberg, dass entsprechende Förderprogramme des Bundes »sehr scharf hinsichtlich der Begünstigten zu prüfen und gegebenenfalls auch ganz zu streichen« seien. Konkret nannte er das Programm »Demokratie leben« des Bundesfamilienministeriums unter Lisa Paus (Grüne). Der SPD-Politiker Dirk Wiese kritisierte Middelberg für seine Äußerungen. »Was ist das für ein Demokratieverständnis bei CDU und CSU? Bei der großen Mehrheit der Hunderttausenden Demonstrierenden handelt es sich um Demokraten im besten Sinne, die ihrer Sorge über die politische Entwicklung Ausdruck verleihen«, sagte Wiese der Nachrichtenagentur AFP. Wenn er sich »die unverhohlenen Drohungen des Herrn Middelberg anschaue«, hätten die Demonstranten zu Recht Sorge vor der politischen Entwicklung hierzulande, so Wiese. Middelberg widersprach. Wer »mit Strafe und Förderentzug droht, läuft Gefahr, die Grenzen des Rechtsstaats zu verlassen und eine autoritäre Regierung zu fördern«, erklärte Vorstand Stefan Diefenbach-Trommer. Der Allianz gehören unter anderem Amnesty International, Brot für die Welt, Campact, Lobbycontrol und Oxfam an. Sie fordert klare Regeln, die festlegen, wann politische Aktivitäten den Status der Gemeinnützigkeit einer Organisation gefährden könnten





SPIEGEL_Top / 🏆 98. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Demokratie CDU Förderentzug Vereine Meinungsfreiheit Rechtsstaat

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Mehrere Demonstrationen gegen CDU-AfD-ZusammenarbeitBundesweit finden in den nächsten Tagen zahlreiche Demonstrationen gegen die Zusammenarbeit der Union mit der AfD statt. Besonders stark ist die Protestwelle in Berlin, wo am Freitag ein großer Demonstrationszug gegen die geplante Verschärfung der Asylpolitik erwartet wird.

Weiterlesen »

«Bunt statt braun» - Demonstrationen gegen AfD und CDU-KursNach der Abstimmung von Union und AfD im Bundestag machen auch am Sonntag wieder zahlreiche Demonstranten ihrem Unmut Luft. Eine kreative Form des Protests zeigt sich in Köln.

Weiterlesen »

„Bunt statt braun“ - Demonstrationen gegen AfD und CDU-KursBerlin - Nach der Abstimmung von Union und AfD im Bundestag machen auch am Sonntag wieder zahlreiche Demonstranten ihrem Unmut Luft. Eine kreative Form des Protests zeigt sich in Köln.

Weiterlesen »

„Bunt statt braun“: Zahlreiche Demonstrationen gegen AfD und CDU-KursBerlin - Nach der Abstimmung von Union und AfD im Bundestag machen auch am Sonntag wieder zahlreiche Demonstranten ihrem Unmut Luft. Eine kreative Form des Protests zeigt sich in Köln.

Weiterlesen »

Demonstrationen gegen AfD und CDU-Kurs - 160.000 in BerlinNach der Abstimmung von Union und AfD im Bundestag machen auch am Sonntag wieder zahlreiche Demonstranten ihrem Unmut Luft. Voll wird es dabei in Berlin - auch vor der CDU-Parteizentrale.

Weiterlesen »

Alleine 160.000 in Berlin: Zahlreiche Demonstrationen gegen AfD und CDU-KursBerlin - Nach der Abstimmung von Union und AfD im Bundestag machen auch am Sonntag wieder zahlreiche Demonstranten ihrem Unmut Luft. Voll wird es dabei in Berlin - auch vor der CDU-Parteizentrale.

Weiterlesen »