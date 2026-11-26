Nach Krebsdiagnose und politischen Turbulenzen meldet sich Mike Mohring zurück. In der „SuperIllu“ spricht er offen über Gesundheit und seine Zukunft.

Nach Krebsdiagnose und politischen Turbulenzen meldet sich Mike Mohring zurück. In der „SuperIllu“ spricht er offen über Gesundheit und seine Zukunft.liegen turbulente Jahre. Eine Krebserkrankung, politische Kontroversen und die sogenannte Party-Affäre haben den Thüringer Politiker immer wieder in die Schlagzeilen gebracht.

Nun blickt er wieder nach vorne: Nach einer abgeschlossenen Reha spricht der 54-Jährige im Interview mit der „SuperIllu“ über seine Gesundheit, politische Fehler und seine umstrittene Haltung zur Brandmauer.2019 machte Mike Mohring seine Krebserkrankung öffentlich. Damals erklärte der CDU-Politiker in einem Facebook-Video, dass bei einer Operation im November zuvor „nicht nur Gutes gefunden“ worden sei. Die Diagnose: Krebs. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits die Hälfte seiner Chemotherapie hinter sich.

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Die Ärzte machten ihm jedoch Hoffnung: Die Genesungschancen lagen damals bei 95 Prozent. Familie, Freunde und politische Weggefährten standen ihm in dieser schwierigen Zeit zur Seite. Auch sein Glaube habe ihm Kraft gegeben.