CDU-Politiker warnen vor Defiziten bei der Integration und fordern Verschärfung des Staatsbürgerschaftsrechts

CDU-Politiker warnen vor Defiziten bei der Integration und fordern eine Verschärfung des Staatsbürgerschaftsrechts. Innenminister Roman Poseck betont die Notwendigkeit einer Perspektive für eine vollständige Identifikation für Ausländer, die bereits lange in Deutschland leben und zum Erfolg des Landes beitragen.

Mehr als 309.000 Ausländer wurden im vergangenen Jahr in Deutschland eingebürgert - ein neuer Rekord. 2024 lag die Zahl noch bei 292.000. Die Behörden rechnen für dieses Jahr mit einem weiteren Anstieg.

CDU-Politiker treten jetzt auf die Bremse: Sie warnen vor Defiziten bei der Integration und fordern eine Verschärfung des Staatsbürgerschaftsrechts. Innenminister Roman Poseck (56) betont in der "WELT" (gehört wie BILD zu Axel Springer): "Es ist richtig, dass wir den Menschen, die schon lange hier sind und zum Erfolg des Landes beitragen, eine Perspektive für eine vollständige Identifikation bieten.

". Allerdings sieht er Nachholbedarf: "Die doppelte Staatsbürgerschaft erschwert die . Ein klares Bekenntnis zur deutschen Staatsbürgerschaft funktioniere mit der doppelten Staatsbürgerschaft nicht in gleicher Art und Weise. Deshalb sollte diese auf Ausnahmefälle begrenzt werden", fordert Poseck.

Im vergangenen Jahr hatten 3,6 Millionen Menschen einen deutschen und einen Pass eines weiteren Landes, vor allem Polen (458.000), Türkei (389.000) und Russland (353.000). Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervor. Generell kann jeder Eingebürgerte die doppelte Staatsangehörigkeit annehmen – sofern das Herkunftsland dem ebenfalls zustimmt.

Allerdings wäre es aus seiner Sicht "richtig, die Einbürgerungsfrist wieder auf acht Jahre zu verlängern", sagt er der "WELT". Die Ampelkoalition hatte sie auf fünf Jahre Mindestaufenthalt verkürzt. Throm schlägt auch eine Niederlassungserlaubnis vor, die sich Ausländer zunächst erarbeiten müssten. Als Voraussetzung sollen sie zuvor mindestens 60 Monate in die Rentenversicherung eingezahlt haben.

Eine Einbürgerung direkt aus dem Schutzstatus wäre damit ausgeschlossen.

"Wir konnten das Schlimmste der Ampelreform beim Staatsbürgerschaftsrecht wieder abschaffen, nämlich die Turbo-Einbürgerung nach nur drei Jahren", betont Throm





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