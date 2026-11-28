Die Ukraine greift russische Schiffe im Mittelmeer und im Finnischen Meerbusen an. Daraufhin richten Außenminister Wadephul und Verteidigungsminister Pistorius Warnungen an Kiew. Ein hochrangiger CDU-Abgeordneter sieht darin das falsche Signal.

Rauch steigt nach einem ukrainischen Angriff auf einen russischen Frachter an der Küste Libyens auf. Die Ukraine greift russische Schiffe im Mittelmeer und im Finnischen Meerbusen an.

Daraufhin richten Außenminister Wadephul und Verteidigungsminister Pistorius Warnungen an Kiew. Ein hochrangiger CDU-Abgeordneter sieht darin das falsche Signal. Der Vorsitzende des Bundestag-Verteidigungsausschusses, Thomas Röwekamp, sieht Warnungen der Bundesregierung kritisch, die Ukraine solle ihren Abwehrkampf gegen Russland nicht auf die Ostsee oder das Mittelmeer ausweiten. Wer Kiew "öffentlich zur Zurückhaltung mahnt, sendet das falsche Signal und läuft Gefahr, dem Aggressor einen Schutzraum für seine Kriegslogistik zu eröffnen", sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel".

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Außenminister Johann Wadephul und Verteidigungsminister Boris Pistorius hatten vor einer Ausweitung des Kriegs gewarnt. Laut dem Bericht nutzte die Bundesregierung kürzlich alle verfügbaren Kanäle für Warnungen an Kiew davor, dass eine Ausdehnung des Kriegs auf die Ostsee die deutsche Unterstützung für die Ukraine nachhaltig untergraben könnte. Zuvor hatte sich die Ukraine zu Drohnenangriffen auf einen russischen Frachter im Finnischen Meerbusen und auf eine Korvette und einen Frachter im Mittelmeer bekannt.