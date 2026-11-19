Die CDU wirbt für Friedrich Merz im Stil von Grand Theft Auto 6. Die Kampagne zielt auf jüngere Wähler, trifft aber auf Kritik von Grünen und Moderatoren.

Die Christlich Demokratische Union wirbt derzeit mit einer auffälligen digitalen Kampagne, die Kanzlerkandidat Friedrich Merz in einem bekannten Videospiel-Stil präsentiert. Die Partei nutzt das Motto "Erfolge vor Grand Theft Auto 6", um politische Errungenschaften und Versprechen visuell ansprechend aufzubereiten. Diese Strategie zielt darauf ab, insbesondere jüngere Wähler anzusprechen und den politischen Diskurs in einer Sprache zu führen, die in der digitalen Kultur der jüngeren Generation verankert ist.

Politische Erfolge im Videospiel-Maskottchen

Die Kampagne besteht aus einer gesamten Bilderstrecke, die den Look des Kult-Videospiels Grand Theft Auto nachahmt. Auf den Illustrationen ist eine gezeichnete Figur von Friedrich Merz zu sehen, die eine Sonnenbrille und eine schusssichere Weste trägt. Die visuellen Elemente sind knallig gestaltet und zeigen einen Sonnenuntergang im Hintergrund, was dem politischen Leader ein cooleres und moderneres Image verleihen soll. Diese Ästhetik greift auf die ikonische Symbolik der Spielreihe zurück, die seit Jahren im Internet als Running Gag dient.

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Zu den spezifischen politischen Punkten, die auf den Bildern hervorgehoben werden, zählen unter anderem Grenzkontrollen und Zurückweisungen. Ein weiteres Motiv stellt die Abschaffung der Bürgergeld ab als erreichten Erfolg dar. Die CDU listet zudem eine Entlastung beim Agrardiesel und die Stärkung der Bundeswehr als zentrale Themen auf. Ein Bild zeigt Friedrich Merz am Rednerpult des Bundestags mit dem Versprechen, dass die Wirtschaft wieder wachsen soll, wobei dies offenbar auf das kleine Wachstum von 1,3 Prozent anspielt. Der Abschluss wird durch eine stark KI-veränderte Aufnahme gebildet, die Merz am Steuer eines Autos zeigt, begleitet von der Ankündigung des Endes des Verbrenner-Verbots.

Reaktion der politischen Konkurrenz und Spott

Trotz der kreativen Aufbereitung stößt die Kampagne nicht ausschließlich auf Begeisterung. Die Grüne Politikrin Ricarda Lang übte scharfe Kritik an der Aktion. Sie kommentierte in einer sozialen Medien-Post, dass sie sich morgens noch gefragt habe, wer den peinlichsten Post zu Grand Theft Auto 6 erstellen würde. Der Moderator Fabian Grischkat griff die Kritik auf und merkte an, dass man einen solchen Post nicht einfach veröffentlichen dürfe, ohne die entsprechenden Qualifikationen oder die passende Botschaft zu haben. Diese Reaktionen zeigen, dass die Grenzen zwischen politischer Werbung und Internet-Kultur oft sehr dünn sind und leicht missverstanden werden können.

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Die CDU ist mit diesem Ansatz jedoch nicht allein in der deutschen Politik. Der AfD-Wahlsieger Ulrich Siegmund hat sich ebenfalls als Charakter im schnellen Sportwagen im Stil des Spiels inszeniert. Auch die SPD nutzt die Thematik für ihre Zwecke. Die Bundestagsabgeordnete Jasmina Hostert postete führende Politiker ihrer Partei im Look des Videospiels. Dies verdeutlicht, dass mehrere politische Akteure versuchen, durch den Einsatz von Popkultur-Referenzen Aufmerksamkeit zu generieren und sich in der digitalen Öffentlichkeit zu positionieren.

Hintergrund der Wartezeit auf die Spielveröffentlichung

Die Wahl von Grand Theft Auto 6 als zentrales Motiv ist kein Zufall. Fans der Spiele-Reihe warten seit Jahren auf die Veröffentlichung des sechsten Teils, wobei die Ankündigungen und Verzögerungen immer wieder zu Spott im Internet geführt haben. Das Vorgängerspiel Grand Theft Auto 5 erschien im Jahr 2013, seitdem gibt es keine offizielle Veröffentlichung des nächsten Hauptteils. Die CDU nutzt diese lange Wartezeit strategisch aus, indem sie suggeriert, dass politische Erfolge bereits vor der langen erhofften Release-Zeit des Spiels erzielt werden können. Dieser Humor soll zeigen, dass die Union handlungsfähig und vorankommend ist, unabhängig von langen Entwicklungszyklen in anderen Branchen.