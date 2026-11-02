CDU-Prien fordert KI-Steuer zur Förderung junger Generationen

Karin Prien von der CDU schlägt eine Steuer auf künstliche Intelligenz vor, um Bildung und Chancengleichheit für Kinder zu finanzieren. Die Union diskutiert intern über die wirtschaftlichen Folgen.

Die Vizechefin der Christlich Demokratischen Union ( CDU), Karin Prien, hat eine steuerliche Beteiligung an der wertschöpfenden Kraft der künstlichen Intelligenz gefordert. Prien, die seit 61 Jahren Mitglied der Union ist, argumentiert, dass die erheblichen ökonomischen Gewinne im KI-Sektor nicht nur einem kleinen Kreis zugutekommen dürften. Stattdessen sollte der Staat diese zusätzlichen Einnahmen primär für Maßnahmen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen nutzen. Dieser Vorschlag stößt innerhalb der eigenen Partei auf erhebliche Widerstände, da die wirtschaftlichen Implikationen stark umstritten sind.

Prien fordert Steuern für Kinder und Jugendliche

Karin Prien betont, dass der geplante Ertrag aus einer möglichen Abgabe auf KI-Leistungen gezielt in Bildung und die Verbesserung der Chancengleichheit fließen soll. Sie verweist darauf, dass die Auswirkungen der Automatisierung und Digitalisierung besonders die Berufswege junger Menschen betreffen. Daher sieht sie die Notwendigkeit, stärker über diese gesellschaftlichen Veränderungen zu diskutieren. Allerdings macht Prien deutlich, dass diese neue Steueralternative keine andere umfassende Staatsreform ersetzen kann. Der Staat müsse insgesamt effizienter arbeiten, und Teile des Sozialstaats müssten zurückgebaut werden.

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Diskussion innerhalb der Union über Regulierung

Innerhalb der Unionsfraktion und der CSU ist Prien mit ihrem Vorstoß nicht isoliert. Bundesdigitalminister Karsten Wildberger, ebenfalls der CDU zugehörig und 57 Jahre alt, hatte sich kürzlich in einem Interview für eine solche KI-Steuer ausgesprochen. Wildberger begründete seine Position damit, dass dort, wo Wachstum und Wertschöpfung durch KI und Roboter entstehen, auch Steuern entrichtet werden müssten. Im Gegensatz dazu sprach sich die bayrische Landesministerin für Digitales, Julia Klöckner, klar dagegen aus. Sie warnt davor, die Entwicklung durch zu viel Regulierung zu erstick, und möchte zunächst das Wachstum und die Souveränität Europas stärken.

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Skepsis von Kanzler Scholz und Investitionsrisiken

Auch Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz zeigt sich den Plänen skeptisch eingestellt. Für ihn hat der zügige Ausbau der künstlichen Intelligenz in Europa zunächst absoluten Vorrang. Erst nach der Sicherung der technologischen Position solle über weitere Regulierung und Steuern nachgedacht werden. Wie genau eine solche Steuer ausgestaltet sein könnte, bleibt unklar. Es besteht die Gefahr, dass der europäische Wirtschaftsstandort durch zu strenge Regulierung und Versteuerung wichtige internationale Investoren verliert. Dadurch könnte Europa im globalen KI-Wettlauf weiter an Bedeutung verlieren. Zudem ist ungeklärt, ob die Steuer auch außereuropäische Unternehmen erfassen soll, obwohl die größten Umsätze oft außerhalb des Kontinents generiert werden.

Auswirkungen auf den jungen Arbeitsmarkt bis 2030

Gerade für die jüngere Generation spürt die Gesellschaft diese Veränderungen bereits heute. Gut ausgebildete Berufseinsteiger haben es nach dem Abschluss der Universität schwerer, einen passenden Job zu finden. Im sogenannten Entry-Level-Segment fehlen Stellen stark, da viele Unternehmen auch in Deutschland einfache Aufgaben an KI-Systeme delegieren und entsprechende Stellen streichen. Dadurch gestaltet sich der Einstieg ins Berufsleben für den Nachwuchs deutlich schwieriger als in früheren Jahren. Ein Trend, der laut verschiedenen Prognosen bis 2030 noch an Intensität zunehmen dürfte. Im Kontrast dazu steigt laut dem Zentralverband des Deutschen Handwerks die Bewerberzahl in diesem Sektor, da Handwerksberufe als relativ sicher vor der automatisierten Ablösung gelten.