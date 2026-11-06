CDU Sachsen-Anhalt: Schulze schließt Zusammenarbeit mit AfD nicht aus

CDU-Chef Sven Schulze kündigt fallweise Unterstützung für Anträge der AfD im Landtag Sachsen-Anhalt an. Die rechtsextremistisch eingestufte Partei sucht nach Koalitionspartnern für die Regierungsbildung.

Der Landesvorsitzende der Christlich Demokratischen Union (CDU) in Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, hat eine generelle Ablehnung von Kooperationsangeboten oder Zustimmung zu Anträgen der Alternative für Deutschland (AfD) im Landtag aufgegeben. In einem Interview mit der "Mitteldeutschen Zeitung", das am Freitag veröffentlicht wurde, erklärte Schulze, dass man sich nun von Fall zu Fall entscheiden werde. Er betonte, dass es für die CDU ausschließlich ein einziges, klares Kriterium gebe, das bei jeder Abstimmung oder Initiative berücksichtigt wird. Schulze bekleidet darüber hinaus das Amt des Fraktionsvorsitzenden der CDU im Landtag und trägt somit maßgebliche Verantwortung für die Strategie seiner Partei in der Landespolitik.

Fallweise Entscheidungen statt genereller Ausschluss

Sven Schulze präzisierte die neue Ausrichtung der CDU im Konfliktfall, indem er erklärte, dass keine pauschale Blockadehaltung mehr gegenüber Vorhaben der AfD eingenommen wird. Dies stellt einen deutlichen Wandel in der bisherigen Politik dar, da lange Zeit eine strikte Abgrenzung als unerschütterliches Dogma galt. Die Entscheidung, ob eine Zustimmung erfolgt, hängt fortan von den spezifischen Inhalten und Umständen jedes einzelnen Antrags ab. Diese flexible Handlungsfähigkeit zielt darauf ab, die politische Handlungsfähigkeit der CDU in einem polarisierten Umfeld zu wahren und Einfluss auf legislative Prozesse zu nehmen, anstatt sich komplett aus bestimmten Debatten herauszuhalten.

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Politische Lage und Strategie der AfD nach der Wahl

Die AfD ging als stärkste Kraft aus der Landtagswahl im vergangenen September hervor und sucht aktuell nach einer Mehrheit für die Bildung einer Landesregierung. Da keine der etablierten Parteien eine Koalition mit der rechtsextremen Partei eingeht, ist die AfD gezwungen, nach Unterstützung bei einzelnen Abgeordneten anderer Fraktionen zu suchen. Der Landesverband der AfD in Sachsen-Anhalt wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft, was die Zusammenarbeit für andere Akteure erschwert. Dennoch plant die Partei aktiv, über gezielte Bündnisse die notwendigen Stimmen für die Regierungsbildung und legislative Vorhaben zu sammeln.

Historischer Kontext und innere Debatten der CDU

Die aktuellen Entwicklungen stehen im starken Kontrast zu den Ergebnissen der letzten Wahl, bei der die CDU dramatische Stimmenverluste hinnehmen musste. Die Christdemokraten rutschten von ihrer traditionellen Führungsrolle weit ab und wurden mit großem Abstand zur zweitstärksten Kraft hinter der AfD. Die vorherige Regierungskoalition, die aus CDU, SPD und FDP bestand, verlor ihre Mehrheit. Innerhalb der eigenen Reihen der CDU keimt angesichts dieser Wahlniederlage sowie der enttäuschenden aktuellen Umfragewerte wieder eine intensive Debatte um die bisherige strikte Abgrenzungspolitik auf. Viele Funktionäre hinterfragen, ob der isolierende Kurs weiterhin den politischen Interessen der Partei dient.

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Ambivalente Mehrheitsverhältnisse und Wahlergebnisse

Die komplexen Mehrheitsverhältnisse im Landtag verdeutlichen die herausfordernde Ausgangslage für alle Beteiligten. Selbst wenn man hypothetische Szenarien betrachtet, in denen die AfD den Vorsitzenden des Landtags, Siegmund, wählen würde, bleibt die Partei ohne festen Koalitionspartner auf die Unterstützung aus anderen Fraktionen angewiesen. Nur so lassen sich Gesetzesvorhaben durchbringen. Es gab zudem Berichte über Unregelmäßigkeiten oder verdächtige Stimmverteilungen bei der geheimen Wahl zum Landtagspräsidenten im Oktober, wobei der AfD-Politiker Tobias Rausch mehr Stimmen erhielt als die AfD und die von ihr offen unterstützte Partei BSW zusammen. Dies wirft Fragen nach der inneren Dynamik und möglicher Absprachen auf.

Zukünftige politische Implikationen für Sachsen-Anhalt

Die Ankündigung von Sven Schulze signalisiert ein neues Kapitel in der Landtagspolitik von Sachsen-Anhalt. Die CDU erwartet, dass die fallweise Bewertung von AfD-Anträgen es ihr ermöglicht, pragmatische Lösungen zu finden, ohne sich ideologisch komplett zu diskreditieren. Für die AfD eröffnet dies Möglichkeiten, einzelne Vorhaben zu verwirklichen, während sie gleichzeitig den Anspruch der demokratischen Legitimation aufrechterhalten will. Die Bevölkerung und die Medien werden nun genau beobachten müssen, welche Kriterien die CDU tatsächlich anlegt, um ihre Grundsätze mit praktischer Politik in Einklang zu bringen. Die nächsten Sitzungen des Landtags werden zeigen, ob dieser Ansatz zu mehr Stabilität oder zu weiterer Polarisierung führt.