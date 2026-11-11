In einer INSA‑Umfrage fällt die sächsische CDU von 31,9 % auf nur 20 % und die AfD steigt auf 41 %. Politische Allianzen scheitern, während Kretschmer persönlich noch stark abschneidet.

Die sächsische CDU hat in einer aktuellen INSA ‑Umfrage drastisch an Zulassung verloren: Von 31,9 % im Landtagswahljahr 2024 schwindet ihre Unterstützung auf 20 %, während die AfD mit 41 % die führende Kraft wird. Das Ergebnis deutet auf einen dramatischen Umstandwechsel im Land hin.

Erdrückende Kursänderung der CDU

Nach der Landtagswahl im September 2024 kooperierte die CDU des Ministerpräsidenten Michael Kretschmer noch mit 31,9 % der Stimmen, knapp 1,3 % vor der AfD mit 30,6 %. Darüber hinaus schwankte die nachfolgende INSA‑Umfrage, die von BILD beauftragt wurde, stark. Dort bleibt die CDU nur bei 20 %, während die AfD auf 41 % zulegt. Das führt zu einem Rückgang von 11,9 %punkten für die CDU und einem Aufschwung von 10,4 %punkten für die AfD

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Durch diesen Aufklappen verschiebt sich das Vorsprungsspektrum von einem kleinen CDU‑Mehrheitsvorsprung zur dominanten AfD‑Überlegenheit von 21 %punkten. Die restlichen Parteien - Linke, BSW, SPD, Grüne - erreichen jeweils zwischen 6 % und 9 %.

Politische Allianzen stehen auf dem Spiel

Erfolgreiche Koalitionen in Sachsen wären selten, wenn alle 10 %‑Hürden nicht gemeinsam erreicht würden. Die CDU, Grüne und Linke bündeln sich lediglich zu 42 %, wenig genug für ein Landtagsgremium. Nur ein Bündnis aus CDU, BSW und linke Partei könnte die 46 % überschreiten. Im Vergleich dazu ergibt das Zusammenspiel von AfD und CDU eine starke Mehrheitsbasis von 61 % und AfD‑BSW lediglich 49 %.

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Die Analyse zeigt, dass die CDU neben den harten Zahlen auch das Potenzial verliert: Aktuell könnten 8 % weitere Wählerinnen und Wähler in die AfD abwandern, was ihr maximales Ziel von 49 % potenziell erreicht. Die CDU dürfte jedoch nicht mehr als 30 % ihrer Basis erreichen. Dies ist ein klares Signal dieser Umfrage zu den zukünftigen Parteistrukturen.

Kretschmer bleibt persönliches Trumpf

Eine direkte Wählerprobe, in der Kretschmer als Ministerpräsident antreten würde, führt zu einem starkens Ergebnis: 39 % Stimmen gegen 17 % für die AfD-Landeschef Jörg Urban. Die Differenz von 22 %punkten unterstreicht Kretschmer's persönliche Stärke. Selbst im Duell mit dem AfD-Bundeschef Tino Chrupalla (51 Jahre alt) eingenommen er 42 % gegenüber 30 % und erhält damit einen komfortablen Vorsprung.

Die Ergebnisse zeigen, dass Kretschmer, trotz સર્વ, die CDU in Sachsen in seiner Persönlichkeit noch gut positioniert ist. Allerdings wird die Partei selbst in der nächsten Generation schwieriger, das Vertrauen der Wähler zu behalten. Das Bild bleibt eindeutig: Die AfD stärkt sich, die CDU verliert an Gewicht, doch Kretschmer als Einzelperson bietet noch einen Blick in eine andere Richtung.