Im Vorfeld des Bezirksparteitags der CDU Nordwürttemberg veröffentlicht der Kreisverband Stuttgart einen scharfen Antrag. Unter dem Titel "Stuttgarter Weckruf" kritisiert die CDU Stuttgart die schwarz-rote Bundesregierung und fordert einen deutlich härteren Reformkurs in Wirtschafts- und Sozialpolitik. Der Antrag warnt davor, sich von der SPD ausbremsen zu lassen, und verlangt, dass die Union in der Koalition stärker durchsetzt. Konkrete Forderungen umfassen eine Reduzierung von Bürokratiekosten um langfristig 50 Prozent, eine Neujustierung von Sozialleistungen im Verhältnis zu Arbeitseinkommen sowie Steuerentlastungen trotz möglicher Verkleinerung staatlicher Institutionen. CDU-Kreisvorsitzender Maximilian Mörseburg betont, die Basis brauche einen Realitätscheck im Kanzleramt, da die Stimmung in Partei und Bevölkerung zunehmend schlecht sei.

Die CDU Stuttgart veröffentlicht einen scharfen Antrag vor dem Bezirksparteitag der CDU Nordwürttemberg. Mit dem Titel "Stuttgarter Weckruf" fordert der Kreisverband einen deutlich härteren Reformkurs der schwarz-roten Bundesregierung und warnt davor, sich von der SPD ausbremsen zu lassen.

In dem exklusiv vorliegenden Dokument heißt es unmissverständlich: "Die Zeit der Ankündigungen ist vorbei.

" Die Bundesregierung müsse die notwendigen Reformen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik nun endlich anpacken. Gleichzeitig werden die Bundestagsabgeordneten der Union aufgefordert, sich in der Koalition stärker durchzusetzen. Zwar strebe die Union keine Minderheitsregierung an, doch dürfe sich die Kanzlerpartei "auch nicht vom Juniorpartner erpressen lassen". Unter dem Motto "Steuerzahler first" kritisiert der Antrag bestehende Fehlanreize und fordert, Leistung stärker zu belohnen.

Der CDU-Kreisvorsitzende Maximilian Mörseburg erklärt, dass Sozialleistungen wie Grundsicherung oder Wohngeld oft in einem krassen Missverhältnis zu den Nettoeinkommen von Arbeitnehmern oder kleinen Renten stünden. Ob man jahrelang eingezahlt habe oder erst seit wenigen Jahren im Land sei und noch nie eingezahlt habe, mache in den meisten Fällen keinen Unterschied. Der Staat versuche, alle sozialen Probleme auszugleichen und verursache durch immer höhere Steuern und Abgaben viele Probleme erst. Daher seien tiefgreifende Reformen nötig, um dieses Missverhältnis wieder geradezurücken.

Bürokratische Vorgaben und finanzielle Belastungen müssten spürbar zurückgefahren werden. Das Ziel sei langfristig 50 Prozent weniger Bürokratiekosten, bereits in dieser Legislaturperiode sollen zehn Prozent eingespart werden. Ein besonders umstrittener Punkt lautet "Wasser predigen, Wasser trinken": Die CDU Stuttgart verlangt, dass Rekordsteuereinnahmen zu Entlastungen für die Bürger führen müssten - selbst wenn dafür staatliche Institutionen und vom Staat finanzierte Organisationen verkleinert werden müssten.

Mörseburg hofft, dass sich die Delegierten dem Antrag anschließen, und betont, die Bundesregierung brauche dringend einen Realitätscheck von der Basis. Sein Eindruck: Im Kanzleramt sei nicht bekannt, wie schlecht die Stimmung an der CDU-Basis und in der Bevölkerung mittlerweile sei. Der Antrag ist eine deutliche Kritik an der Bundesregierung und ein Aufruf zu fundamentalen Veränderungen in Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie im Umgang mit staatlichen Ausgaben





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CDU Reformen Bundesregierung Sozialpolitik Steuern

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deutsche Bahn: Warum Stuttgart 21 immer später kommt und immer teurer wird data-manual=titleStuttgart 21 ist seit Jahrzehnten das größte Problemprojekt der Bahn – und wieder gibt es Verzögerungen: Was ist da los? Die wichtigsten Fragen und Antworten. data-manual=googleTeaserText

Read more »

VfB Stuttgart verpflichtet niederländisches Sturmtalent Tim van der LeijDer VfB Stuttgart hat seinen ersten Sommertransfer getätigt: Tim van der Leij kommt von RKC Waalwijk. Der 20-jährige Stürmer soll zunächst in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln, aber langfristig bei den Profis durchstarten.

Read more »

65.000 Fans beben beim Toten-Hosen-Abschied in StuttgartFinale der Kultband: Die Toten Hosen läuten Abschieds-Tour in Stuttgart ein. Mit dabei: Hits und emotionale Momente.

Read more »

Marienhospital Stuttgart meldet Insolvenz anTrotz Tradition und Spezialisierung ein Sanierungsfall: Die Insolvenz des bekannten Krankenhauses wirft Fragen zur Zukunft vieler Kliniken in Baden-Württemberg auf.

Read more »