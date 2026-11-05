CDU und CSU einigen sich vorerst auf Ilse Aigner als Bundespräsident-Kandidatin

CDU und CSU fördern Ilse Aigner für das Bundespräsidentenamt. Ministerpräsidenten aus allen Regionen unterstützen die CSU-Politikerin. Die Bundesversammlung findet am 30. Januar statt.

Die Diskussion um die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eine klare Wendung genommen, während sich die Unionsparteien CDU und CSU zunehmend auf Ilse Aigner als gemeinsamen Kandidaten zubewegen. Innerhalb der letzten Tage haben führende Funktionäre aus verschiedenen Landesverbänden ihre Unterstützung für die 61-jährige CSU -Politikerin bekundet, was auf eine breite internen Einigung hindeutet. Diese Entwicklung beschleunigt die Entscheidung für das höchste Amt der Republik und schließt andere Optionen immer weiter aus.

Parteiübergreifende Unterstützung für die Kandidatur

Die Unterstützung für Ilse Aigner erstreckt sich weit über den bayerischen Raum hinaus und zeigt eine starke Front innerhalb der Union. Der brandenburgische Landeschef und Vize-Ministerpräsident zählt dazu, dass der Vorschlag parteiübergreifend auf breite Zustimmung stoßen wird. Auch aus Baden-Württemberg und dem Osten kommen eindeutige Signale. Landtagsfraktionschef Tobias Vogt stellte sich gemeinsam mit seinem bayerischen Amtskollegen Klaus Holetschek hinter Aigner und betonte deren Fähigkeit zur Zusammenarbeit. Diese konsensuale Haltung soll sicherstellen, dass die spätere Kandidatin nicht nur innerhalb der Union, sondern auch außerhalb akzeptiert wird.

Also read Ilse Aigner: Erste CDU-Ministerpräsidenten sprechen sich für CSU-Politikerin als Bundespräsidentin aus

Begründungen der Ministerpräsidenten und Funktionäre

Führende Politiker führen verschiedene Gründe für ihre Empfehlung an, die die Eignung von Ilse Aigner unterstreichen. Die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder haben sich explizit positioniert, um die notwendige Mehrheit in der Bundesversammlung zu sichern. Einer der Befürworter bezeichnete Aigner als perfekte Kandidatin, da sie die deutsche Politik aus dem Effeff kenne und nahbar sei. Er betonte, dass sie Menschen mag, zuhören kann und im Gegenzug Aufmerksamkeit erfährt. Diese sozialen Kompetenzen werden als entscheidend für das repräsentative Amt gesehen.

Eine weitere Begründung liegt in der biografischen Erzählung der Kandidatin. Ihre Aufstiegsgeschichte aus einfachen Verhältnissen wird als relevant für das politische Klima im Land angesehen. Ein anderer Befürworter aus Sachsen-Anhalt verwies auf über zwanzigjährige Zusammenarbeit und betonte, dass sie genau die Persönlichkeit verkörpere, die Deutschland in der aktuellen Lage benötige. Diese Charaktereigenschaften sollen dazu beitragen, das Amt des Bundespräsidenten als Institution der Nationarität und Zusammenführung zu etablieren.

Advertisement

Strategische Bedeutung für die Bundesversammlung

Die Dynamik in der Union gewinnt an Gewicht, da die Ministerpräsidenten und Landesvorsitzenden die entscheidende Rolle bei der Auswahl spielen. Die Hälfte der Wahlleute in der Bundesversammlung, die am 30. Januar über die Nachfolge Steinmeiers entscheidet, kommt aus den Ländern. CDU, CSU und SPD haben zusammen eine Mehrheit von etwa fünfzig Stimmen. Durch die schnelle Annäherung an eine Person verspricht die Union, den Wahlmodus effizient zu gestalten und Unsicherheiten zu minimieren. Dies ist besonders wichtig, da das Amt des Bundespräsidenten nicht als Gegenstand parteipolitischer Taktik verstanden werden sollte, sondern als Suche nach einer Persönlichkeit, die das Land zusammenführen kann.

CDU-Chef Friedrich Merz hatte am Montag vor den CDU-Kreisvorsitzenden klargestellt, dass er der Partei eine gemeinsame Kandidatin vorschlagen wolle. Er betonte, dass diese Kandidatin aus der politischen Mitte kommen und auch über die Koalition mit der SPD hinaus Akzeptanz in ganz Deutschland finden muss. Merz gab zwar an, dass es neben Aigner natürlich auch andere ausgezeichnete Frauen gäbe, die diese Herausforderung bewältigen würden, die Debatte müsse jedoch zu einem Ende kommen. Er gehe davon aus, dass der Vorschlag breit abgestützt sein wird und zu einer sehr guten Bundespräsidentin führen wird.

Historischer Kontext und künftige Entscheidungen

Die Wahl einer Frau stellt in Deutschland ein historisches Novum dar. In der 77-jährigen Geschichte der Bundesrepublik gab es noch nie eine Bundespräsidentin. Alle zwölf bisherigen Staatsoberhäupter waren Männer. Zudem gab es noch nie einen Bundespräsidenten, der aus der CSU kam. Sechzehn kamen aus der CDU, drei aus der SPD, zwei aus der FDP und mit Joachim Gauck war einer parteilos. Die Unterstützung der SPD und der Grünen für die 61-jährige CSU-Politikerin zeigt, dass die Sympathien über die Parteigrenzen hinweg reichen und die Hürden für die Akzeptanz als hoch eingeschätzt werden.

Aus dem Osten fehlt aus formalen Gründen noch der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, der derzeit von Philipp Amthor kommissarisch geführt wird. Amthor ist Staatsminister für die Bund-Länder-Beziehungen im Kanzleramt. Mit der Festlegung der Ost-Ministerpräsidenten bekommt die Debatte um die Steinmeier-Nachfolge nun eine neue Dynamik, die Entscheidung in der Person-Frage rückt näher. Die nächste Etappe wird die offizielle Nominierung durch die Parteivorsitzenden von CDU und CSU sein, die einen gemeinsamen Vorschlag vorlegen müssen, der dann in der Bundesversammlung zur Wahl steht.