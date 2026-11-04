CDU unterstützt Ilse Aigner als Kandidatin für das Bundespräsidentenamt

Ministerpräsidenten Voigt und Kretschmer empfehlen Ilse Aigner für das Bundespräsidentenamt. Kanzler Merz strebt eine Frauenwahl an. Die CDU-Führung bereitet den Vorschlag für die Bundesversammlung vor.

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer unterstützen bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner als die gemeinsame Kandidatin der Unionsparteien für das Amt des Bundespräsidenten. Kretschmer äußerte die Erwartung, dass Aigner am Montag als offizieller Vorschlag der Union bestätigt wird, um die andauernde Debatte um die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier endlich zu beenden. Die Unterstützung durch die beiden Landespolitiker markiert einen deutlichen Schritt in Richtung einer Nominierung der sechzigjährigen CSU -Politikerin, die als Person mit breiter Akzeptanz gilt.

Strategische Positionierung der CDU-Landesverbände

Mario Voigt betonte in einem Interview mit der Zeitung Stern, dass er aus seiner über zwanzigjährigen Zusammenarbeit mit Aigner die Gewissheit hat, dass sie genau die Eigenschaften mitbringt, die Deutschland gegenwärtig benötigt. Er beschrieb sie als jemanden, der das Zeug zur Bundespräsidentin hat und die Erfahrung sowie den nötigen Rückhalt für dieses hohe Staatsamt mitbringt. Diese Aussage unterstreicht die wachsende interne Konsensbildung innerhalb der CDU, die zuvor zögerlich bezüglich einer Nominierung war.

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Michael Kretschmer fügte hinzu, dass die Kandidatin eine breite Zustimmung über parteipolitische Grenzen hinweg finden müsse. Für ihn ist das Amt des Staatsoberhaupts kein Instrument parteipolitischer Taktik, sondern erfordert eine Persönlichkeit, die das Land zusammenführen kann. Aigner sei nah dran, sich selbst hochgearbeitet zu haben, was eine Erzählung darstelle, die in der aktuellen Lage des Landes gut gebraucht werden kann, um Vertrauen und Stabilität zu signalisieren.

Kanzler Merz strebt Frauennomination an

Bundeskanzler Friedrich Merz hatte am vergangenen Montag gegenüber den CDU-Kreisvorsitzenden klargestellt, dass er der Partei eine gemeinsame Kandidatin vorschlagen will, die der politischen Mitte zugerechnet wird. Er hatte zwar die Präferenz für eine Frau als Bundespräsidentin geäußert, aber zu diesem Zeitpunkt noch keinen konkreten Namen genannt. Seine Gespräche mit den Landesvorsitzenden der CDU, der CSU und der SPD dienen nun der Abstimmung auf einen gemeinsamen Nenner, der in der Bundesversammlung Mehrheit verspricht.

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Die SPD und die Grünen haben bereits Sympathien für die sechzigjährige CSU-Politikerin erkennen lassen, was die Chancen auf eine überparteiliche Wahl erhöht. In der Bundesversammlung, die am dreißigsten Januar zusammentritt, um die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu entscheiden, spielen die Ministerpräsidenten und Landesvorsitzenden eine entscheidende Rolle. Die Hälfte der Wahlleute stammt aus den Ländern, wobei CDU, CSU und SPD zusammen eine Mehrheit von etwa fünfzig Stimmen haben.

Historisches Potenzial und Wahlprozedere

Die deutsche Geschichte hat noch nie eine Bundespräsidentin hervorgebracht; alle zwölf bisherigen Staatsoberhäupter waren Männer. Zudem gab es in der siebzigjährigen Geschichte der Bundesrepublik noch nie einen Bundespräsidenten, der der CSU angehörte. Die sechs Amtsinhaber aus der CDU, drei aus der SPD, zwei aus der FDP und der parteilose Joachim Gauck bilden das bisherige Profil dieses Amtes. Eine Wahl Aigners wäre daher ein historisches Signal für Diversität und überparteiliche Zusammenarbeit.

Vor einer offiziellen Nominierung erwartet man, dass Merz den CDU-Spitzengremien am Montag einen konkreten Vorschlag unterbreitet. Die Verhandlungen sollen spätestens nach den Gremiensitzungen auch mit den Grünen geführt werden, um die erforderliche Mehrheit in der Bundesversammlung sicherzustellen. Bisher waren andere Namen wie Julia Klöckner, Karin Prien, Annegret Kramp-Karrenbauer, Ursula von der Leyen oder Ines Claus im Gespräch, doch die aktuelle Dynamik scheint sich nun klar auf Ilse Aigner zu konzentrieren.