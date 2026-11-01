CDU Unzufriedenheit in Brandenburg: Basis kritisiert Bundespolitik und Merz

Die CDU-Basis in Brandenburg ist unzufrieden mit der Bundesregierung. Austritte und Kritik an Merz dominieren die Debatte vor der Kreisvorsitzendenkonferenz in Berlin.

Die Unzufriedenheit mit der aktuellen Bundesregierung ist innerhalb der CDU -Basis in Brandenburg deutlich spürbar. Kreisverbände geben an, dass die Parteiaustritte in der Region direkt auf die Politik der schwarz-roten Koalition zurückzuführen sind. Dies verdeutlicht eine wachsende Kluft zwischen der Führungsebene und den lokalen Mitgliedern, die sich von der aktuellen Regierungsarbeit abgewendet fühlen.

Kritik an der Koalitionspolitik

Désirée Schrade, die CDU-Kreisvorsitzende aus Frankfurt (Oder), teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, dass viele Mitglieder ihre Enttäuschung über die Übernahme der Regierungsverantwortung durch die Union ausdrücken. Die Erwartungen, die bei Beginn der Amtszeit bestanden, seien langfristig nicht erfüllt worden. Seit geraumer Zeit gibt es in der Basis intensive Kritik am eingeschlagenen Kurs der Koalition.

Also read Made in EU: Merz überrascht über Kritik an seinem eigenen Autodeal

Schrade betonte, dass die Unzufriedenheit mit der Bundespolitik der Hauptgrund für Austritte sei. Diese Tendenz sei bereits jetzt klar spürbar. Die Mitglieder sehen in der aktuellen Legislaturperiode keine Erfolge, die die politischen Maßnahmen rechtfertigen würden. Dies führt dazu, dass sich traditionelle Wähler und Parteimitglieder von der Union abwenden.

Schuldnerstädte und Populismus

Weitreichende Folgen der aktuellen Finanzpolitik sehen auch andere Funktionäre wie Große. Er warnte davor, dass mangelnde politische Ergebnisse den Populisten die Tür öffnen. Kommunen leiden derzeit unter massiven Schuldenbergen, was die Handlungsfähigkeit der Verwaltung einschränkt. Bürger werden merken, dass Kommunen ihre Aufgaben nicht mehr wahrnehmen können, wenn keine Abhilfe geschaffen wird.

Advertisement

Große forderte daher einen Paradigmenwechsel in der Haushaltspolitik. Statt neue Steuern zu erfinden, solle der Bund beim Personal sparen. Diese Forderung steht im Gegensatz zu aktuellen Debatten über Steuererhöhungen. Die Kritik zielt darauf ab, die Effizienz der Verwaltung zu steigern und finanzielle Belastungen für die Bevölkerung zu senken.

Anforderungen an Friedrich Merz

In Erwartung der Kreisvorsitzendenkonferenz in Berlin stellt sich die Frage nach der Zukunft der Partei. Schrade möchte vom Parteivorsitzenden Friedrich Merz wissen, wie er sich die Zukunft der CDU vorstellt. Es bedinge eine klare Lösung, um die Mitglieder wieder begeistern zu können. Die aktuelle Unsicherheit in der Basis erfordert eine starke Führungspersönlichkeit mit einem klaren Konzept.

Thema der Diskussion wird auch die Trennung von Kanzleramt und Parteivorsitz sein. Schrade argumentiert, dass jemand notwendig sei, der sich voll und ganz um die Partei kümmern kann. Wenn Merz diese Kraft nicht habe, sollte er nicht mehr als Vorsitzender agieren. Diese Debatte spiegelt die Sorge wider, dass die Doppelrolle die Parteiarbeit schwächt.

Konferenz in Berlin

Die CDU-Kreisvorsitzendenkonferenz findet am Montag und Dienstag im Konrad-Adenauer-Haus sowie im Bundestag in Berlin statt. Hier werden diese gravierenden Probleme auf der regionalen Ebene auf die nationale Ebene getragen. Die Ergebnisse dieser Gespräche könnten die Strategie der Bundes-CDU in den kommenden Monaten maßgeblich beeinflussen. Die Spannung zwischen Basis und Spitze bleibt somit ein zentrales Thema der Parteipolitik.