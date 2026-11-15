CDU verliert in NRW-Umfrage: AfD auf 18 Prozent, FDP verpasst Hürde

Neue WDR-Umfrage zeigt Verluste der CDU und SPD vor der Landtagswahl. Die AfD gewinnt deutlich an Zustimmung. Ministerpräsident Hendrik Wüst erreicht Rekordergebnis.

Knapp fünf Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat die CDU unter der Führung von Ministerpräsident Hendrik Wüst Zustimmungsmassen eingebüßt. Eine aktuelle Umfrage des Westdeutschen Rundfunks belegt den Rückgang der Beliebtheit der regierenden Partei im bevölkerungsreichsten Bundesland. Diese Entwicklung markiert einen signifikanten Wandel im politischen Kräftemessen für die kommende Wahlperiode.

Parteienziele nach der aktuellen WDR-Umfrage

Die Alternative für Deutschland (AfD) verbucht mit 18 Prozent Zustimmung einen deutlichen Zuwachs von einem Prozentpunkt. Damit rückt die Partei massiv in den Fokus der politischen Berichterstattung und festigt ihre Position als wichtiger Faktor im neuen Landtag. Im Gegensatz dazu muss die SPD einen Verlust hinnehmen und sinkt erstmals seit Juni 2025 auf den vierten Platz. Dieses Ergebnis gilt als historisch niedriger Wert für die sozialdemokratische Partei in Nordrhein-Westfalen und deutet auf eine tiefgreifende Unzufriedenheit der Wählerschaft hin.

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Die Grünen können hingegen leicht zulegen und gewinnen zwei Prozentpunkte hinzu, wodurch sie bei 17 Prozent landen. Das schwarz-grüne Regierungsbündnis, angeführt von Ministerpräsident Hendrik Wüst, erreicht damit gemeinsam eine Stimmengemeinschaft von weiter 47 Prozent Zustimmung. Trotz dieses soliden Ergebnisses der Koalition zeigt sich, dass die politischen Landschaften in NRW dynamischen Verschiebungen unterliegen, die jede Partei auf den Prüfstand stellen.

Die Linke kehrt mit sieben Prozent (plus ein Prozentpunkt) nach einer längeren Phase ohne repräsentative Stärke wieder in den Landtag in Düsseldorf ein. Die FDP hingegen muss einen gravierenden Einbruch hinnehmen und verliert zwei Punkte. Mit nur drei Prozent liegt die Freie Demokratische Partei klar unter der Fünfprozenthürde und verfehlt damit den Einzug in den Parlamentarismus. Auch das BSW liegt bei ebenfalls nur drei Prozent und wird somit ebenfalls nicht im neuen Parlament vertreten sein.

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Ministerpräsident Hendrik Wüst erreicht Rekordwert

Ministerpräsident Hendrik Wüst persönlich profitiert von der aktuellen Lage und erreicht mit 52 Prozent Zustimmung seinen bisherigen besten Wert im NRW-Trend. Gegenüber der Umfrage im Juni stiegen die Zustimmungswerte für ihn um insgesamt zehn Prozentpunkte. Diese persönliche Beliebtheit steht in einem auffälligen Kontrast zur Bewertung seiner gesamten Landesregierung. Während Wüst selbst hoch gelobt wird, zeigt sich bei der Arbeit des gesamten Kabinetts eine andere Stimmungslage unter der Bevölkerung.

32 Prozent der Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland sind weniger oder gar nicht mit der Arbeit von Ministerpräsident Hendrik Wüst zufrieden. Dennoch überwiegt bei der allgemeinen Bewertung der Politik seiner Landesregierung die Unzufriedenheit. 51 Prozent der Befragten gaben an, unzufrieden mit der Arbeit der Regierung zu sein, während nur 43 Prozent zufrieden sind. Damit hat sich die Unzufriedenheit gegenüber dem Juni zwar leicht verringert, bleibt aber auf einem hohen Niveau und spiegelt die kritische Haltung der Wähler wider.

Methodik und Ausblick auf die Wahl am 25. April

Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist am 25. April nächsten Jahres angesetzt. Die vorliegenden Daten basieren auf einer repräsentativen Erhebung des Instituts Infratest dimap. Vom 9. bis 12. November wurden insgesamt 1173 Wahlberechtigte telefonisch und online befragt. Die Antworten sind repräsentativ für alle Wahlberechtigten in der Region und bieten damit eine verlässliche Grundlage für die Analyse der aktuellen politischen Stimmungslage.

Diese Umfrage liefert wichtige Impulse für die verbleibende Zeit bis zur Wahl. Die unterschiedlichen Entwicklungen bei den einzelnen Parteien und die persönliche Stärke von Hendrik Wüst zeigen, dass die Kampagnen der Parteien sich neu justieren müssen. Besonders die FDP und das BSW stehen vor der Herausforderung, die Skepsis der Wähler zu überwinden, während die AfD ihre Gewinne stabilisieren will. Die nächsten Monate werden entscheidend sein, um die Trends zu bestätigen oder zu wenden.