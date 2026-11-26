Die schwarz-rote Koalition bleibt im Streit über die Rente mit 63 fest. Ein CDU-Kompromiss zur abschlagsfreien Frühverrentung nach 45 Jahren wurde von der SPD bereits abgelehnt, weil er zu wenig Einsparungen bringt.

Führende Politiker der Christlich Demokratischen Union ( CDU) üben Druck aus, um den jahrzehntelangen Koalitionsstreit über die deutsche Rentenpolitik endlich beizulegen. Der Kernkonflikt dreht sich um die Aufhebung der sogenannten Rente mit 63, also der Möglichkeit, nach 45 Versicherungsjahre n ohne Abschläge in den Vorruhestand zu gehen. Trotz diplomatischer Annäherungsversuche auf beiden Seiten der Ampel-Koalition steht die Einigung vor dem Aus, nachdem der Koalitionspartner Sozialdemokratische Partei Deutschlands ( SPD) einen neu vorgestellten Kompromissvorschlag der Union bereits abgelehnt hat.

Unionsfraktion unterbreitet Einkommensgrenze für Frühverrentung

Die Initiative zum jüngsten Einigungsversuch ging vom stellvertretenden Unions-Fraktionsvorsitzenden Johannes Winkel sowie den Abgeordneten Marc Biadacz und Pascal Reddig aus. Ihr konkretes Papier zielt darauf ab, den politischen Knoten zu lösen und die Reform endlich auf den Weg zu bringen, indem sie eine differenzierte Lösung für die Rente nach 45 Versicherungsjahren vorschlägt. Demnach soll die abschlagsfreie Frühverrentung nur für Menschen mit kleinen Einkommen vollständig erhalten bleiben, da diese Personengruppe besonders häufig in körperlich und psychisch belastenden Jobs tätig ist.

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Der Vorschlag definiert eine klare mathematische Schwelle: Wer in seiner Erwerbszeit im Durchschnitt maximal 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient hat, kann weiterhin nach 45 Jahren ohne Abschläge vorzeitig in Rente gehen. Personen, die mehr verdienen, müssen bei einer Frühverrentung die regulären Abschläge hinnehmen, jedoch nur für Rentenpunkte, die aus Einkommen stammen, welches die genannte 70-Prozent-Grenze übersteigt. Damit sollen Abschläge erst bei steigendem Einkommen wirken, um die Frühverrentung zielgerichtet und sozial gerecht zu gestalten.

Johannes Winkel betonte in dem Papier, dass dieser Ansatz die abschlagsfreie Frühverrentung für Beitragszahler und nachfolgende Generationen bezahlbar mache. Alle weiteren Empfehlungen der Rentenkommission müssten zudem vollständig umgesetzt werden, um die Nachhaltigkeit des Systems zu gewährleisten. CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann bezeichnete diesen Ansatz als sehr guten und gerechten Vorschlag für eine echte Rentenreform, die noch in diesem Jahr einen Beschluss herbeiführen muss, um eine stabile Rente für künftige Generationen zu sichern.

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SPD lehnt Vorschlag als unzureichend und zu teuer ab

Trotz der positiven Resonanz in der Union fiel die erste Reaktion aus dem Lager der SPD deutlich zurückhaltender aus und deutete auf ein Ende der Verhandlungen hin. In Verhandlungskreisen hieß es am Abend, der Vorschlag sei bereits verworfen worden, da er laut Sicht der Sozialdemokraten wenig Einsparungen bringt. Federführend an den Gesprächen ist der SPD-Arbeitsminister Alexander Schweitzer, der sich bisher gegen das Ende der Rente mit 63 stemmte.

Annika Klose, die Renten-Fachfrau der SPD-Bundestagsfraktion, kritisierte die gesetzten Grenzen als zu niedrig. In einem Interview mit der ARD führte sie aus, dass es bei der Debatte nicht um Almosen für Arme gehe, sondern um die Honorierung von Lebensleistung. Sie argumentierte, dass der Ansatz der Union das Problem der Altersarmut nicht hinreichend löse und die finanziellen Belastungen für das Rentensystem durch beibehaltene Anspruchsvoraussetzungen für Geringverdiener unnötig hoch blieben.

SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf hatte zuvor betont, dass die Beibehaltung der Rente nach 45 Versicherungsjahren einen der wichtigsten Punkte in den laufenden Verhandlungen darstelle. Er wies zwar auf die Kompromissbereitschaft seiner Partei hin, untermauerte jedoch gleichzeitig die Position, dass eine umfassende Reform dieses Element nicht einfach über Bord werfen dürfe. Die Ablehnung des Unionspakets zeigt, dass die kognitive Distanz zwischen den Koalitionspartnern über die soziale Ausrichtung der Abschlagsfreiheit weiterhin zu groß ist.

Zersplitterte Lage innerhalb der CDU und politischer Druck

Auch innerhalb der eigenen Reihen gibt es bei der Union keine geschlossene Front für den jüngsten Kompromissvorschlag. Kritische Stimmen wie der Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand, Christian von Stetten, wiesen den Plan als Kapitulation vor der notwendigen umfassenden Reform des deutschen Rentensystems zurück. Er sah in der Einkommensgrenze von 70 Prozent keine Lösung, sondern eine Verharmlosung der strukturellen Defizite.

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Andererseits setzen mehrere Landespolitiker der CDU die Bundesregierung unter Druck. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst forderte die SPD in einem Interview mit dem "Spiegel" auf, die ausgestreckte Hand zu ergreifen und die Sache konstruktiv zu einem Ergebnis zu führen. Auch NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann begrüßte den Unionsvorstoß, da er die Chance sehe, die anhaltende Diskussion zu beenden. Laumann betonte, dass die Reform der Alterssicherung notwendig sei, um diese zukunftsfest aufzustellen.

Die schwarz-rote Bundesregierung hatte im Juni eigentlich angekündigt, die 33 Empfehlungen der Rentenkommission vollständig umzusetzen. Die Abschaffung der abschlagsfreien Frührente nach 45 Versicherungsjahren ist ein zentraler Bestandteil dieser Empfehlungen. Doch während Befürworter einer großen Reform auf der Umsetzung dieses Punktes beharren, widersetzt sich die SPD erfolgreich. Die aktuelle Blockade legt nahe, dass eine Einigung vor dem Ende der Legislaturperiode oder vor einer Neukonstituierung der Koalition unwahrscheinlich bleibt.