Adrian Hepp von der CDU Großbeeren verlangt den Rücktritt von Bundeskanzler Friedrich Merz. Grund ist die ausstehende Senkung der Stromsteuer.

Adrian Hepp, der Vorsitzende des CDU-Ortsvereins Großbeeren in Brandenburg, hat den Rücktritt von Bundeskanzler Friedrich Merz von seinem Amt gefordert. Die Entscheidung fiel einstimmig in einer Mitgliederversammlung, nachdem eine vorherige Intervention in Form eines Brandbriefes an Merz keine politische Wende gebracht hatte. Hepp begründet diesen radikalen Schritt mit der mangelnden Umsetzung von Versprechen an die Basis und einer wahrgenommenen Schwäche der aktuellen Führung der CDU.

Kernforderung: Stromsteuer Senkung als Auslöser

Als zentrales Problem, das die Koalition zwischen Union und Sozialdemokraten für Hepp untragbar macht, gilt die noch nicht umgesetzte Senkung der Stromsteuer. Hepp erklärte der Zeitung "Welt", dass diese ausstehende Entlastung den Ausschlag gegeben habe, um nun den offiziellen Rücktritt von Merz als Bundeskanzler und Parteivorsitzenden zu verlangen. Die Nichtumsetzung dieser Maßnahme habe "das Fass zum Überlaufen gebracht", betonte der Lokalpolitiker. Er argumentiert, dass Deutschland über keine Einnahmeprobleme verfüge, sondern vielmehr unter Ausgabenproblemen leide, während gleichzeitig Rekordeinnahmen von einer Billion Euro verbucht würden. Das Geld sei vorhanden, es müsse lediglich gerecht verteilt werden.

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Interne Kritik und mangelnde Führungsstärke

Neben der Energiepolitik kritisiert Hepp die interne Kommunikationskultur und die Durchsetzungsfähigkeit von Merz. Der Brandbrief der Mitglieder aus Großbeeren sei bisher ohne Erfolg geblieben, weshalb er feststellt, dass der Bezug zur Basis weiterhin fehle. Auch bei einem früheren Treffen mit Kreisvorsitzenden aus der gesamten Bundesrepublik seien keine nennenswerten Ergebnisse erzielt worden. Hepp wirft Merz vor, Themen falsch zu besetzen. Zwar mögen die Ansätze vielleicht stimmen, jedoch könne der Kanzler diese einfach nicht umsetzen und sei bei wichtigen politischen Fragen nicht präsent. Dies führe dazu, dass Merz seinen Führungsanspruch in der Koalition nicht durchsetze.

Bundesweit wachsende Unzufriedenheit über Energiepolitik

Die Kritik aus Brandenburg deckt sich mit ähnlichen Tönen auf der Ebene der Spitzenpolitiker. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU hatte vor einem Treffen des CSU-Vorstands in München mit Merz die Senkung der Stromsteuer für alle Bürger nachdrücklich gefordert. Er bezeichnete eine solche Entlastung als dringend notwendig, verwies jedoch darauf, dass eine solche Maßnahme einer geklärten Gegenfinanzierung bedürfe. Es bestehe ein gemeinsames Interesse von CDU und CSU, diese Entlastungen für die Menschen durchzusetzen. Mehrere CSU-Vorstandsmitglieder äußerten vor dem Gespräch mit dem Kanzler die Erwartung, dass Merz die bereits im vergangenen Wochen bei den Beratungen des Bundeshaushalts 2027 nicht durchgesetzte Senkung der Stromsteuer doch noch mit der SPD aushandelt.

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Auswirkungen auf Koalition und künftige Regierungsoptionen

Adrian Hepp zieht ein weitreichendes Urteil über die aktuelle politische Lage in Deutschland. Er stellt fest, dass nicht nur Merz am Ende seiner politischen Karriere als Kanzler angelangt sei, sondern auch die schwarz-rote Koalition insgesamt und die SPD bei ihrem weiteren Vorgehen. Im Interview kritisierte er, der Eindruck ergebe sich, dass Lars Klingbeil, der Vizekanzler und SPD-Chef, als "heimlicher Kanzler" agiere und die Sozialpolitik der SPD höhere Prioritäten habe als die Politik der alten Union. Hepp wünscht sich stattdessen einen jungen Spirit für das Kanzleramt und nennt CSU-Chef Markus Söder als persönlichen Favoriten, räumt aber ein, dass dieser dies nicht wolle. Er plädiert daher dafür, nicht nur auf die etablierte Politprominenz zu schauen, sondern auch auf Lokalpolitiker.

Raum für Minderheitsregierung und parteiübergreifende Zusammenarbeit

Als konkrete politische Konsequenz fordert Hepp die Bildung einer Minderheitsregierung. Zwar habe Merz immer klaren Mehrheiten den Vorzug gegeben, doch eine Minderheitsregierung mit einem neuen Bundeskanzler könnte nach Hepps Auffassung aktiver handeln. In einer solchen Konstellation wäre grundsätzlich auch eine Zusammenarbeit mit der AfD oder der Linken denkbar, sofern die vorgeschlagenen Maßnahmen sachlich richtig seien. Hepp betont, dass es ihm egal sei, welcher Partei demokratisch gewählte Abgeordnete angehören, solange sie für gute Sache stimmten. Die strikte Abgrenzung zu bestimmten Parteien verstehe er nicht, da man einer guten Sache nicht zustimmen dürfe, nur weil sie von einer politisch unerwünschten Partei eingebracht wird.