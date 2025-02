Aktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg: Der CDU-Kandidat Uwe Feiler trifft sich mit einem Gewerkschafter, um über Grenzkontrollen zu diskutieren. Ein Kulturzug verbindet deutsche und polnische Kultur. Die Wirtschaft leidet, und die Landwirte sorgen sich. Ein Stahlbauunternehmen plant eine Expansion. Ein Prestige-Projekt des Energiekonzerns Leag in Cottbus ist durch defekte Solarplatten gefährdet. Weitere Themen sind ein Überfall in Frankfurt (Oder), die Berlinale, die Entwicklung einer mobilen Schutzkapsel für schwer erkrankte Kinder und ein Protest der UdK-Studierenden.

CDU -Kandidat Uwe Feiler besucht den Gewerkschafter Lars Wendland, um ihn von der Notwendigkeit dauerhafter Grenzkontrollen an der polnischen Grenze zu überzeugen. Während Feiler das Thema in den Mittelpunkt seines Wahlkampf es stellt, übt Lars Wendland, Gewerkschafter der Bundespolizei, Skepsis gegenüber dieser Strategie aus. Parallel zu diesem Treffen in Brandenburg berichtete die Nachrichten agentur über die Bundestagswahl in Berlin.

In diesem Jahr sind die zwölf Wahlkreise nicht mit den zwölf Bezirken der Hauptstadt identisch. Die Kandidaten treten in diesen Wahlkreisen um ein Direktmandat an. In dieser Ausgabe widmen wir uns dem Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf. Weitere Themen des Berichts sind: Ein Kulturzug verbindet deutsche und polnische Kultur zwischen Warschau und Berlin. Die Wirtschaft in Berlin und Brandenburg ist laut Konjunkturbericht der Industrie- und Handelskammern nicht in guter Verfassung. Dieses Problem betrifft auch die Berliner Bierbrauer. Ein Jahr nach den Bauernprotesten in Berlin ist es ruhiger geworden. Autorin Juli Zeh setzt sich mit den Sorgen der Landwirte auseinander. Der Ruhlander Stahlbau plant eine Expansion und investiert 13 Millionen Euro. Geschäftsführer Rüdiger Schaaf ist jedoch von der Bürokratie unzufrieden. Ein Prestige-Projekt des Energiekonzerns Leag in Cottbus ist durch defekte Solarplatten gefährdet. Unbekannte haben vier E-Roller in Berlin-Gesundbrunnen auf S-Bahn-Gleise geworfen. Einer der verurteilten Täter des Überfalls auf den Frosch-Club in Frankfurt (Oder) ist ausgereist. Tom Tykwer eröffnet die Berlinale mit seinem neuen Film „Das Licht“. Ein Berliner Gründerteam hat die mobile Schutzkapsel „Moby“ entwickelt, um schwer erkrankten Kindern soziale Kontakte zu ermöglichen. Die AfD testet ihre Wirtschafts- und Europapolitik in einem Unternehmen in Hennigsdorf. Studierende der UdK in Berlin protestieren gegen geplante Kürzungen durch den Senat.





CDU Wahlkampf Grenzkontrollen Kulturzug Wirtschaft Landwirte Stahlbau Solarplatten Überfall Berlinale Schutzkapsel Protest Udk

CDU Wahlkampf, Kulturzug, Wirtschaft, Bauern, Solaranlage und mehrDieser Text berichtet über eine Vielfalt an Themen aus Berlin und Brandenburg. Zu den Schwerpunkten gehören der CDU-Wahlkampf mit dem Thema Grenzkontrollen, der Kulturzug zwischen Warschau und Berlin, die schlechte Stimmung in der Wirtschaft, die Sorgen der Landwirte, die Herausforderungen einer schwimmenden Solaranlage und die Protesten an der Berliner UdK.

Tomaten gegen Bluthochdruck: Ein Tag, ein Obst, ein SchutzEine spanische Studie zeigt, dass ein hoher Verzehr von Tomaten das Risiko für Bluthochdruck senken kann. Teilnehmer, die täglich mehr als 110g Tomaten aßen, hatten ein um 36% reduziertes Risiko für Hypertonie.

Bad Bunnys „DTMF“ - Ein Stuhl, ein Album, ein virales MemeDer Januar ist bekannt für seine melancholische Stimmung. Social Media bietet keine Ablenkung, sondern eher politische Skandale und vermeintliche Lifestyle-Druck. In diesem Kontext bietet Bad Bunnys neues Album „DTMF“ eine willkommene Abwechslung. Mit Tracks über Trauer, Identität und Vergänglichkeit spricht der Künstler das kollektive Unwohlsein an. Das Cover mit den weißen Monobloc-Plastikstühlen hat sich zu einem viralen Meme entwickelt und symbolisiert die Verbindung zur Heimat und Nostalgie.

Deutsche Wirtschaft in Not: Wirtschaft drängt auf PolitikwechselDie deutsche Wirtschaft befindet sich in einer tiefen Krise und drängt auf einen schnellen Politikwechsel. Die scheidende Bundesregierung musste ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr erneut stark senken. Industrie- und Handelskammern sowie Wirtschaftsverbände warnten vor einer drohenden Stagnation und forderten entschlossenes Handeln.

Wirtschaft und Migration: 15 Punkte: Dieses 'Sofortprogramm' will die CDU beschließenDie Union führt in den Umfragen - wahrscheinlich wird sie nach der Bundestagswahl auch Regierungsverantwortung übernehmen. Dafür will die CDU auf ihrem Parteitag ein 'Sofortprogramm' beschließen. Das steht drin.

CDU will Sofortprogramm für Wirtschaft und SicherheitDie CDU verabschiedet bei ihrem Wahlparteitag in Berlin ein „Sofortprogramm“ mit den Migrationsplänen von Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz. Das Programm enthält den Fünf-Punkte-Plan von Merz, der Zurückweisungen an den Grenzen und dauerhafte Grenzkontrollen sieht. Merz betont, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben werde. Der Parteitag wird von Protesten begleitet, da viele gegen eine Zusammenarbeit der Union mit der AfD demonstrieren.

