Pascal Reddig, Vorsitzender der Jungen Union der Unionsfraktion, hat die SPD vor den Konsequenzen von Alleingängen im Rentenstreit gewarnt. Er kritisierte den Rentenentwurf von Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer als Aufkündigung des Kompromisses und als Flickenteppich, der die Empfehlungen der Rentenkommission nur bruchstückhaft umsetze. Reddig betonte, dass eine zuverlässige Regierungsarbeit und eine erfolgreiche Reform nur durch Einhalten verabredeter Punkte und eine umfassende Lösung der Finanzierungsfrage möglich seien.

Der Vorsitzende der Jungen Gruppe der Unionsfraktion, Pascal Reddig, hat die SPD im Rentenstreit vor den Folgen weiterer Alleingänge gewarnt.

„Dann wird auf jeden Fall die Regierung keinen Erfolg haben, wenn man sich immer weiter zerstreitet, wenn man nicht verlässlich ist, wenn man sich nicht an das hält, was wir verabredet haben. Dann wird jedenfalls eine gute, erfolgreiche Regierungsarbeit schwierig“, sagte der CDU-Politiker dem Podcast „Table. Briefings“. Rentenentwurf von Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer noch vor einer Befassung des Kabinetts.

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„Es ist die Aufkündigung des Kompromisses. Und deswegen ist natürlich auch klar, dass es kein Gesetzesentwurf sein kann, der einfach so durch die Frühkoordinierung läuft.